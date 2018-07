Com gol de Recoba, Nacional conquista bi uruguaio O Nacional sagrou-se bicampeão do Campeonato Uruguaio neste sábado, com a vitória por 1 a 0 diante do Defensor Sporting, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O herói da conquista foi o veterano Álvaro Recoba, de 36 anos, que marcou um belo gol para garantir a vitória, aos 41 minutos do primeiro tempo.