Com gol de Reinaldo, Ponte Preta bate o São Paulo no Paulista

Mesmo com força máxima, o São Paulo não conseguiu superar o gramado e a Ponte Preta, em Campinas, e acabou perdendo por 1 a 0. Os mandantes, que jogaram de amarelo e azul, cores da cidade, conseguiram os três pontos graças ao gol de um velho conhecido da torcida são-paulina: Reinaldo.

As duas equipes sentiram muita dificuldade no campo encharcado no estádio Moisés Lucarelli, castigado pela forte chuva que caiu na região horas antes da partida. Logo aos 8 minutos, Fábio Ferreira foi recuar uma saída da defesa para o goleiro João Carlos, mas a bola acabou parando em uma poça d'água. Ganso não aproveitou a oportunidade e acabou acertando o travessão.

Principal alvo dos protestos da torcida do São Paulo na vitória sobre o Novorizontino, Michel Bastos sentiu uma lesão na coxa direita e pediu para ser substituído, aos 25 minutos. Enquanto esteve em campo, o meia não foi vaiado pelos torcedores, o que havia ocorrido na quarta-feira, no Pacaembu.

A troca forçada surtiu efeito momentâneo para o São Paulo, que acabou perdendo duas oportunidades, com Lugano e depois com Calleri. A equipe de Edgardo Bauza controlava a partida e não sofria sustos, mas no fim da primeira etapa acabou levando o gol.

Reinaldo aproveitou jogada de linha de fundo feita por Jeferson e marcou contra seu ex-clube. Sempre muito criticado quando atuava pelo clube do Morumbi, o lateral, que está emprestado ao time campineiro até o fim da temporada, deixou de lado qualquer cerimônia e comemorou bastante.

Na volta para a segunda etapa, Bauza colocou os atacantes Rogério e Alan Kardec em campo e lançou o time ao ataque. Com o contragolpe disponível, a Ponte respondia com chutes de fora da área. Mas os goleiros João Carlos e Denis conseguiram parar as chances criadas e a segunda etapa não teve gols.

Com o resultado, a Ponte Preta conquista sua segunda vitória consecutiva e se consolida na segunda colocação do Grupo B, as duas sobre o comando do técnico Alexandro Gallo.

Antes de enfrentar o River Plate, no dia 10 de março, pela Copa Libertadores, o São Paulo ainda entra em campo duas vezes pelo Campeonato Paulista: contra o Mogi Mirim, na terça-feira, e São Bernardo, no sábado, ambas no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 SÃO PAULO

PONTE PRETA - João Carlos; Jeferson, Tiago Alves, Fábio Ferreira e Reinaldo; Ferrugem (Nino Paraíba), Jonas, Elton (Renato Augusto); Rhayner (Wellington) e Felipe Azevedo. Técnico: Alexandre Gallo.

SÃO PAULO - Denis; Bruno, Lugano, Maicon e Mena; Hudson, Thiago Mendes (Rogério), Wesley (Alan Kardec), Ganso e Michel Bastos (Carlinhos); Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

GOL - Reinaldo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Michel Bastos, Felipe Azevedo, Bruno, Mena, Clayson e Jeferson

PÚBLICO - 5.288 pagantes.

RENDA - R$ 88.190,00

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.