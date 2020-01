Com gol de Rikelmi, Juventus vence a primeira partida da Copa São Paulo

Um jogo equilibrado abriu a 51.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. O tradicional Juventus venceu a primeira partida com direito a gol de uma promessa com nome de craque.

Ainda que com uma grafia diferente em relação ao nome do craque argentino, Rikelmi foi o autor do primeiro gol da Copa São Paulo, aos 37 minutos do segundo tempo, e garantiu a vitória do Juventus por 1 a 0 sobre o União Mogi, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Esta partida abriu a competição e também o Grupo 21, que conta ainda com Grêmio e Real Brasília.

Ainda nessa quinta-feira, outros sete jogos serão disputados pela primeira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo. Os 127 times foram distribuídos em 32 grupos, com os dois melhores de cada chave avançando para o mata-mata.

CONFIRA OS JOGOS DESSA QUINTA-FEIRA:

União Mogi 0 x 1 Juventus

17h - Grêmio x Real Brasília

Ituano x Vilhenense-RO

18h - Sertãozinho x Penapolense

19h15 - Ferroviária x Petrolina-PE

Fluminense x Socorro-SE

20h15 - Goiás x Confiança-SE

21h30 - Palmeiras x União Rondonópolis-MT