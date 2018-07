Com gol de Robinho, Milan abre oito pontos na frente

Enquanto o Milan conseguia o resultado positivo, o campeão da temporada passada e rival Inter de Milão venceu a Lazio por 2 x 1 para assumir a segunda posição, deixando o Napoli para trás que perdeu pelo mesmo placar para o Palermo, enquanto o Bari foi rebaixado.

O Roma venceu o Chievo Verona por 1 x 0 para se consolidar na sexta colocação e se aproximar da Udinese, que está três pontos na frente, e da quarta colocada Lazio.

O gol do Milan nasceu de assistência de Antonio Cassano que Robinho aproveitou e finalizou com sangue frio com oito minutos para terminar a partida contra o ameaçado pelo rebaixamento Brescia, que agora está apenas cinco pontos acima das últimas colocações.

O Cassano poderia ter dado a liderança para o Milan aos quatro minutos do segundo tempo, mas chutou para fora por cima depois de cruzamento de Kevin-Prince Boateng. O italiano também perdeu outra boa chance de marcar após boa jogada de Clarence Seedorf.

O Milan teve que agradecer o Christian Abbiati que fez uma grande defesa em chute de Alessandro Diamanti que cobrou falta com efeito, a 10 minutos de acabar a partida. "Nós deveríamos ter matado o jogo no primeiro tempo," disse o técnico do Milan Massimiliano Allegri para a Sky Italia. "Ainda não temos nada para comemorar, mas vamos ter uma boa páscoa."

A INTER VENCE A LAZIO

A Inter de Milão conseguiu virar a partida que perdia por um a zero para vencer a Lazio por 2 x 1 no estádio San Siro. A Inter jogou com 10 jogadores desde os 22 minutos quando Julio Cesar foi expulso após fazer pênalti em Mauro Zarate que converteu. O empate veio em cobrança de falta de Wesley Sneijder ainda no primeiro tempo e Samuel Eto'o marcou no início do segundo para dar números finais ao jogo. A Lazio também terminou a partida com 10 jogadores após a expulsão de Stefano Mauri.

"Sou otimista e ainda acho que (a corrida pelo título) segue aberta," disse o técnico da Inter Leonardo para a Sky antes do resultado final do jogo do Milan. "Nós tivemos uma única semana ruim em quatro meses e isso pode acontecer. Mas essa vitória fantástica mostrou quanto comprometido o time é."

Edinson Cavani abriu o placar para o Napoli com gol de pênalti aos dois minutos, com 26 gols na temporada, contra o seu antigo time, mas o Palermo conseguiu virar com Federico Balzaretti e Cesare Bovo.