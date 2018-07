Com gol de Robinho, Milan vence clássico com Juventus

MILÃO - Acabou neste domingo um jejum de mais de meio ano sem Robinho marcar gols. O atacante brasileiro voltou a balançar as redes de pênalti e o seu gol deu a vitória ao Milan sobre a Juventus, por 1 a 0, no clássico da 14ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro.

Desejado pelo Santos, mas também com seu nome especulado em diversos clubes brasileiros por conta do mau momento na Europa, Robinho voltou a ser titular do Milan no Italiano depois de três meses e marcou num gol polêmico.

Após cruzamento na área da Juventus, Nocerino cabeceou e a bola bateu na axila de Isla, que vinha correndo com o braço bastante aberto. O árbitro marcou pênalti, que Robinho bateu mal, no canto direito baixo. Mas Buffon foi com a mão mole e não conseguiu evitar o gol.

A derrota é a segunda da Juventus na competição. Mesmo assim o time de Turim lidera, com 32 pontos, quatro a mais que a Fiorentina. Mas a Inter de Milão visita o Parma na segunda e, se vencer, assume a vice-liderança e fica a um ponto da Juventus. Já o Milan, instável, ocupa o nono lugar, com 18 pontos.