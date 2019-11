Com gol de Rodrigão, Coritiba vence Botafogo-SP e se consolida no G4 da Série B

Com um gol marcado pelo artilheiro Rodrigão ainda no início do primeiro tempo, o Coritiba se consolidou no G4 - a zona de acesso à elite - do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Botafogo-SP, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 32.ª rodada.

Invicto há sete jogos, o Coritiba encerrou uma sequência de três empates seguidos e chegou aos 52 pontos, não correndo o risco de deixar o G4 nesta jornada. Já o Botafogo perdeu mais uma vez e praticamente deu adeus à briga pelo acesso ao estacionar nos 44 pontos.

No primeiro lance de perigo do jogo, aos 15 minutos, Juan Alano cruzou e Rodrigão subiu livre para de cabeça colocar o Coritiba na frente do placar. Em vantagem, o time paranaense recuou e viu o Botafogo-SP tomar conta da posse da bola, mas sem criar lances de perigo. Nem mesmo os dez minutos de acréscimos fizeram os donos da casa empatarem.

O Coritiba não mudou a postura de apostar nos contra-ataques depois do intervalo e viu o Botafogo ter oportunidades em série. Marlon Freitas acertou a trave em chute rasteiro e Murilo Henrique viu sua falta explodir no travessão. Além disso, Alex Muralha também garantiu a vitória alviverde ao espalmar finalização de Nadson.

Após a partida, os atletas botafoguenses partiram para cima da arbitragem reclamando do tempo de acréscimos. O zagueiro Leandro Amaro, que sequer entrou no jogo, acabou sendo expulso.

O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira, contra o Oeste, às 19h15, na Arena Barueri, enquanto o Coritiba fará confronto direto pelo acesso com o Sport, na segunda-feira, às 20 horas, no estádio Couto Pereira. Os jogos são válidos pela 33.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 1 CORITIBA

BOTAFOGO-Sp - Darley; Lucas (Lucas Mendes), Didi, Luiz Otávio e Vinícius Freitas; Higor Meritão (Nadson), Marlon Freitas (Erick Luis) e Willian Oliveira; Felipe Saraiva, Bruno Moraes e Murilo Henrique. Técnico: Hemerson Maria.

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus (Patrick Brey); Matheus Sales, Serginho, Juan Alano, Giovanni (Rafael Lima) e Thiago Lopes; Rodrigão (Igor Jesus). Técnico: Jorginho Campos.

GOL - Rodrigão, aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Didi (Botafogo-SP); Alex Muralha, Nathan Ribeiro, Diogo Mateus e Matheus Sales (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Amaro (Botafogo-SP).

RENDA - R$ 25.685,00.

PÚBLICO - 2.895 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).