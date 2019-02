Com gol de Rodriguinho, Cruzeiro triunfa e segue na briga pela liderança do Mineiro

O Cruzeiro venceu o Tupynambás por 3 a 0, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Mineiro. Ainda invicto na competição, o time comandado pelo técnico Mano Menezes soma quatro vitórias e dois empates no Estadual.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos mesmos 14 pontos do América, que ocupa a primeira colocação por levar vantagem no saldo de gols - os dois times somam o mesmo número de triunfos (quatro). Já o Tupynambás amarga três rodadas sem vitória, com uma derrota e dois empates. Tem, assim, oito pontos e figura na sexta posição.

Neste domingo, o Cruzeiro ditou o ritmo da partida e teve como destaque Rodriguinho, que marcou seu primeiro gol pelo time e deu assistência. Sem Thiago Neves, com lesão na panturrilha direita, e Robinho, poupado para realizar exames, Mano Menezes escalou o recém-chegado meia como armador central e colocou Rafinha do lado direito do meio-campo.

Sem encontrar resistência por parte do Tupynambás, que tinha vontade, mas pouca técnica, o Cruzeiro abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Egídio deu enfiada de bola para Marquinhos Gabriel, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. Fred se aproveitou de falha de Felipe Gregory e finalizou.

O atacante comemorou lustrando a chuteira de Marquinhos Gabriel e mostrando a tarja preta em homenagem às vítimas na tragédia do CT do Flamengo. Desde o clássico mineiro contra o Atlético, o atacante Fred marcou quatro gols no Mineiro, um a menos que Ricardo Oliveira, atual artilheiro do Estadual.

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Rodriguinho, que fez sua estreia diante do torcedor cruzeirense, recebeu cruzamento de Rafinha, empurrou para as redes e comemorou pela primeira vez com a camisa estrelada: 2 a 0. Mas não parou por aí: ele ainda deu assistência para Rafinha marcar o dele e fechar o placar, aos 14 minutos da etapa final.