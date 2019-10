Com gol de Rodrygo, Real Madrid vence fácil o lanterna do Espanhol

O Real Madrid aproveitou a fragilidade do lanterna do Campeonato Espanhol para aplicar uma goleada. Nesta quarta-feira, atuando no Santiago Bernabéu, viu Rodrygo, escalado como titular, abrir o placar, já vencia por 2 a 0 com apenas oito minutos, e goleou o Leganés por 5 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada. Sergio Ramos, Kroos, Jovic e Benzema fizeram os outros gols da partida.

O triunfo levou o Real Madrid aos 21 pontos, em segundo lugar no Espanhol, só atrás do rival Barcelona, que soma 22, sendo que eles não se enfrentaram no último fim de semana, pois o clássico já havia sido adiado. E poderão ser ultrapassados na conclusão da rodada, nesta quinta, pelo Granada, que está com 20 pontos e visitará o Getafe. Já o Leganés parou nos cinco pontos, em 20º lugar.

Avassalador, o Real foi abrindo vantagem com naturalidade no Santiago Bernabéu. E o primeiro gol foi de Rodrygo, escorando para o gol praticamente vazio um passe de Benzema. Quase na sequência, aos oito, a assistência do francês foi para Kroos, que fez 2 a 0.

Depois, aos 22, Hazard foi derrubado na grande área, com Sergio Ramos inicialmente parando no goleiro Soriano no pênalti. Mas após o acionamento do VAR, o árbitro decidiu pela repetição da cobrança por considerar que o goleiro se adiantou. E o zagueiro não desperdiçou a segunda oportunidade, ampliando o placar para 3 a 0.

Na etapa final, mesmo com ritmo mais lento, o Real marcaria mais duas vezes. Na primeira delas, aos 22, Modric, que havia iniciado o duelo no banco de reservas, foi derrubado na grande área. E Benzema converteu a cobrança.

O gol de Benzema foi o seu sétimo nesta edição do Espanhol, o que o leva a dividir a artilharia da competição com Loren (Betis) e Moreno (Villarreal). E ele também chegou aos cem no Santiago Bernabéu com a camisa do Real.

Depois, Jovic, que substituiu o francês, sacramentou a goleada por 5 a 0, marcando pela primeira pelo clube madrilenho, que o contratou na última janela de transferências após se destacar pelo Eintracht Frankfurt - pertencia ao Benfica.

O próximo compromisso do Real Madrid será novamente no Santiago Bernabéu, no sábado, contra o Betis. No dia seguinte, o Leganés vai receber o Eibar no Municipal de Butarque.

Outros jogos

Também nesta quarta-feira pelo Espanhol, o Valencia (11º, com 14 pontos) empatou por 1 a 1 com o Sevilla (5º, com 20), o Levante (12º, com 14) derrotou a Real Sociedad (6ª, com 19) por 2 a 1 como visitante, o Athletic Bilbao (8º, com 16) fez 3 a 0 no Espanyol (19º, com 8) e o Betis (15º, com 12) venceu o Celta de Vigo (18º, com 9) por 2 a 1.