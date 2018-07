Com gol de Rooney, Manchester United vence Burnley e sonha com Liga dos Campeões

O Manchester United segue vivo na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Inglês. Neste domingo, com gols marcados no primeiro tempo, o time superou o Burnley por 2 a 0, na partida válida pela 34ª rodada, fora de casa, no Estádio Tuf Moor.

O triunfo deste domingo levou o Manchester United aos 63 pontos em 32 jogos disputados, em quinto lugar e na cola dos seus principais concorrentes - os quatro primeiros se garantem na Liga dos Campeões. O Liverpool é o terceiro com 66 pontos em 33 jogos e ainda vai jogar neste domingo, enquanto o Manchester City é o quarto com 64 pontos em 32 jogos. Ameaçado de rebaixamento, o Burnley está na 14ª posição com 36 pontos.

Após um começo de jogo movimentado e com predomínio do Manchester United, o time abriu o placar aos 20 minutos com um ótimo contra-ataque, em que Ander Herrera acionou Martial, que, livre, finalizou às redes.

O Burnley, então, até equilibrou o duelo. Mas foi o Manchester quem voltou a marcar e dessa vez com o maior artilheiro da sua história, Wayne Rooney, que aproveitou rebote de finalização de Martial após passe de Pogba para marcar o segundo gol do seu time e 251º com a camisa de Manchester United, com a qual não atuava desde 1º de abril.

O segundo tempo foi de total domínio do Manchester United, mas o time falhou nas finalizações. Ainda assim, assegurou a vitória no primeiro jogo sem o craque sueco Zlatan Ibrahimovic, que sofreu grave lesão no joelho no compromisso anterior da equipe, pela Liga Europa, e não vai jogar mais nesta temporada.

Agora, o Manchester United voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando visitará o rival City em clássico decisivo para as pretensões da equipe no Campeonato Inglês.