Com gol de Salah, Liverpool vence Huddersfield e volta à vice-liderança do Inglês

Com um gol de Salah, o Liverpool conquistou uma vitória magra e suada por 1 a 0, mas importante diante do Huddersfield Town neste sábado, na casa do adversário, e voltou à vice-liderança do Campeonato Inglês, colado no líder Manchester City, que goleou nesta nona rodada.

Beneficiado pelo empate entre Chelsea e Manchester United, o Liverpool ultrapassou o rival londrino para retornar à segunda posição com os mesmos 23 pontos do Manchester City. O time do técnico espanhol Pep Guardiola aparece no topo da tabela de classificação por ter saldo de gols superior (23 contra 13).

Melhor em alguns momentos da partida, o Huddersfield Town, apesar do bom jogo, é só o 19.º e penúltimo colocado do torneio, com apenas três pontos, e segue sem vencer na competição. Apenas o Newcastle, com dois pontos, tem campanha inferior e amarga a lanterna.

Sem Sadio Mané, lesionado, e com uma escalação diferente já que o técnico alemão Jürgen Klopp optou por dar descanso a alguns jogadores que representaram as suas seleções na data Fifa - Roberto Firmino, por exemplo, começou a partida no banco de reservas - o Liverpool, pouco inspirado, viu o rival vender caro a derrota.

Em meio à falta de inspiração e ao desentrosamento pelas mudanças de peças, Mohamed Salah, o único personagem do estrelado trio de ataque em campo foi o responsável por dar o triunfo à equipe. O atacante egípcio recebeu de Shaqiri e bateu cruzado, na saída do goleiro, para marcar o gol que decidiu a partida aos 23 minutos da primeira etapa.

Sólido defensivamente, o time visitante foi pouco ameaçado e, diferente do que costuma fazer, optou por se lançar pouco ao ataque e manteve a vantagem construída na etapa inicial sem sofrer muitos sustos.

Bem na competição nacional, o Liverpool, atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, tem compromisso no meio de semana pelo torneio continental. Nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), os ingleses recebem o Estrela Vermelha, da Sérvia, no estádio Anfield Road, em Liverpool.