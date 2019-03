Com gol de santista Cueva, Peru supera Paraguai em amistoso nos EUA

Em um amistoso que envolveu diversos jogadores que estão em atividade por clubes brasileiros, um deles definiu a vitória da seleção do Peru por 1 a 0 sobre o Paraguai, em New Jersey, nos Estados Unidos. O único gol da partida desta sexta-feira foi marcado pelo meia Cueva, hoje no Santos.

E foi, inclusive, um belo gol. Aos três minutos do primeiro tempo, Cueva ficou com a bola no canto direito e bateu por cima do goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, colocando a seleção peruana em vantagem. Depois, porém, as equipes sul-americanas não movimentaram mais o placar.

Esta foi apenas a segunda vitória do Peru em sete jogos disputados após a Copa do Mundo da Rússia, em que foi eliminado na fase de grupos. Já o Paraguai até promoveu a estreia do técnico argentino Eduardo Berizzo, mas manteve a sua rotina de tropeços - não ganha uma partida desde outubro de 2017.

Além de Cueva, a seleção peruana teve o lateral-esquerdo Trauco, do Flamengo, entre os seus titulares. E o ex-vascaíno Yotun também participou do amistoso. O Paraguai, por sua vez, além de Gatito, também começou a partida com o zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o meio-campista Piris da Motta (Flamengo) e o atacante Derlis González (Santos) na sua formação inicial, que também continha Balbuena (ex-Corinthians) e Piris (ex-São Paulo).

E um desses jogadores deixou o campo preocupando a sua torcida. Nos últimos minutos do primeiro tempo, Piris da Motta caiu sobre o seu ombro direito e deixou o campo de maca. A gravidade da lesão ainda não foi determinada, mas é possível que o volante desfalque o Flamengo na sequência da temporada.

A seleção peruana voltará a jogar na terça-feira, em amistoso contra El Salvador, em Washington. No mesmo dia, os paraguaios vão encarar o México, em Santa Clara.