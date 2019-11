Com gol de Soteldo, seleção da Venezuela aplica goleada histórica no Japão

De olho em uma vaga inédita na Copa do Mundo de 2022, que será jogada no Catar, a Venezuela fechou com chave de ouro os amistosos que visam a preparação para as Eliminatórias, com início marcado para março do ano que vem. Nesta terça-feira, cinco dias depois de bater Trinidad e Tobago por 2 a 0, a seleção sul-americana mostrou um futebol envolvente e goleou o Japão por 4 a 1, mesmo jogando na cidade de Suita, em solo japonês.

A superioridade da Venezuela, comandada pelo técnico Rafael Dudamel, foi tanta que a goleada foi construída ainda no primeiro tempo. O centroavante José Salomón Rondón, que atua no Dalian Yifang (China), foi o grande destaque com um "hat-trick" (três gols na mesma partida) - aos oito, aos 31 e aos 34 minutos. O atacante Yeferson Soteldo, do Santos, marcou o quarto aos 38. Hotaru Yamaguchi diminuiu para os japonês aos 25 da segunda etapa.

Além de Soteldo, outro jogador venezuelano que atua no futebol brasileiro esteve em campo. O meio-campista Rómulo Otero, do Atlético-MG, entrou aos 16 minutos do segundo tempo, na vaga de Darwin Machis.

A goleada marcou a primeira vitória da Venezuela contra o Japão na história do confronto. Antes, em quatro duelos, todos realizados em território japonês, só empates: 0 a 0 em 2010, 1 a 1 em 2012, 2 a 2 em 2014 e 1 a 1 em 2018. Neles, sempre a seleção asiática saiu na frente no placar e acabou cedendo a igualdade.