Com gol de Suárez no fim, Atlético de Madrid bate Alavés e retoma liderança

Luis Suárez foi decisivo para o Atlético de Madrid retomar a liderança do Campeonato Espanhol e começar 2021 ganhando. Neste domingo, com um gol do atacante uruguaio nos acréscimos, o time derrotou o Alavés por 2 a 1, em Vitória, na partida válida pela 17.ª rodada.

O triunfo, o quarto consecutivo na competição, recoloca o Atlético no primeiro lugar do Espanhol, com 38 pontos e dois a mais do que o rival Real, que também disputou dois jogos a mais. Já o Alavés parou nos 18 com essa derrota, o seu segundo tropeço consecutivo no torneio.

Cada time começou o duelo com um brasileiro como titular: Felipe, no Atlético, e Deyverson, no Alavés. E foi o ex-corintiano quem comemorou primeiro, aos 41 minutos, quando Marcos Lllorente colocou a sua equipe em vantagem, com chute de fora da área, depois de passe de Suárez. Assim, o Atlético foi ao intervalo vencendo após um primeiro tempo truncado.

A situação pareceu ficar melhor quando Victor Laguardia foi expulso, deixando o Atlético com um jogador a mais, após uma entrada dura em Lemar. Só que no fim, o Alavés conseguiu o empate graças a um gol contra de Felipe, aos 39 minutos, ao tentar cortar cruzamento de Joselu. O técnico Diego Simeone, então, tratou de tornar o time mais ofensivo, trocando o zagueiro por Renan Lodi.

Mas o gol do triunfo teve outros protagonistas, com João Félix, que havia iniciado o duelo no banco de reservas, dando a assistência para Suárez fechar o placar em 2 a 1, empurrando a bola às redes da pequena área.

VITÓRIA E DEMISSÃO

Também neste domingo, o Athletic Bilbao venceu o Elche por 1 a 0, no San Mamés, mas ainda assim demitiu o técnico Gaizka Garitano horas depois do duelo. Ele estava à frente do time desde dezembro de 2018. Na sua despedida, o gol do triunfo foi marcado por Iker Muniain, aos 25 minutos do primeiro tempo. O resultado positivo levou o time de Bilbao aos 21 pontos, na nona colocação. Já o Elche, na luta contra o rebaixamento, soma 16.