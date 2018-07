Com gol de Taddei, Roma derrota Atalanta em casa pelo Italiano

ROMA - Com remotas chances de título, a Roma fez a lição de casa neste sábado e derrotou a Atalanta por 3 a 1, diante de sua torcida. O brasileiro Rodrigo Taddei, ex-Palmeiras, marcou um dos gols dos anfitriões.

O triunfo levou a Roma aos 76 pontos, oito atrás da líder Juventus. Cada vez mais perto do tricampeonato, o time de Turim, que soma 84, poderá manter a vantagem de 11 pontos se vencer a Udinese na segunda-feira. Neste caso, somente uma sequência improvável de resultados negativos nas rodadas finais tiraria o título da Juventus.

À espera de tropeços do rival, a Roma fez sua parte e não deu chances à Atalanta. Aos 44 minutos de jogo, já vencia por 2 a 0. Taddei abrira o placar aos 13 e Adem Ljajic ampliara antes do intervalo.

No segundo tempo, o time do brasileiro Michel Bastos e Maicon, que ficou no banco de reservas, marcou mais um, com Gervinho, aos 16 minutos. A Atalanta ainda descontou, aos 33, com gol de Giulio Migliaccio, mas não conseguiu evitar a derrota. O time é o oitavo colocado, com 46 pontos.

Mais cedo, neste sábado, Sassuolo e Cagliari empataram por 1 a 1. Simone Zaza e Agim Ibraimi, de pênalti, anotaram os gols da partida. O Sassuolo ocupa o penúltimo lugar da tabela, com 25 pontos. O Cagliari é o 15º, com 33.