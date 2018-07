Com gol de talismã, Palmeiras vence Bahia e acredita na salvação

SÃO PAULO - O Palmeiras conseguiu nesta quarta-feira tirar três dos noves pontos que o prendem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Num confronto direto diante do Bahia, em Salvador, a equipe alviverde mais uma vez não fez uma boa apresentação, mas foi o suficiente para vencer por 1 a 0, em jogo válido pela 31.ª rodada.

Dois foram os heróis da vitória. Barcos saiu de Santiago, no Chile, onde estava com a seleção argentina, seu voo atrasou e ele só chegou a Salvador pouco antes da partida, rumando direto para Pituaçu. Entrou como titular, se esforçou e deu o único gol do jogo para o talismã Betinho. O atacante, de qualidade técnica questionável, marcou seu segundo gol pelo Palmeiras, o segundo salvador. Foi dele também o gol que garantiu o título da Copa do Brasil ao time.

Com a vitória, o Palmeiras pulou para o 17.º lugar, passando provisoriamente o Sport. A equipe tem 29 pontos, enquanto o Bahia, uma posição acima, tem 35. Caso haja empate em pontos, a vantagem teoricamente seria alviverde, pelo número de vitórias - hoje os dois times têm oito cada.

O Palmeiras agora volta a jogar no sábado, às 18h30, diante do Cruzeiro, na Fonte Luminosa, em Araraquara (o clube perdeu quatro mandos de campo no STJD). Ao mesmo tempo, os palmeirenses vão ter que contar com a ajuda do rival Corinthians, que recebe o Bahia, no Pacaembu. Depois, na terça, a equipe joga em Bogotá, contra o colombiano Millonarios, pela Copa Sul-Americana.

O JOGO

Precisando vencer a qualquer custo, o Palmeiras arriscou de todas as formas possível. Com Barcos e Marcos Assunção jogando no sacrifício (o volante viajou a Salvador somente na terça à noite), o técnico Gilson Kleina resolveu fazer apostas e mandar o time para o ataque. Sem Thiago Heleno, deslocou Henrique para a zaga e deixou João Denoni como volante de contenção.

Márcio Araújo também foi parar no banco de reservas, para a entrada de Betinho, que não jogava como titular desde o final de agosto. Com essa opção, Barcos ganhou liberdade para sair mais da área e ajudar na armação das jogadas.

O Palmeiras dependia de duas possibilidades: a bola parada de Marcos Assunção ou de um uma boa jogada de Barcos. A primeira tentativa foi com o volante, que bateu falta na entrada da área aos 5 minutos e viu Marcelo Lomba fazer boa defesa no canto direito. Na segunda, aos 19, o gol. Barcos recebeu pela ponta esquerda, levou para a linha de fundo e cruzou na cabeça de Betinho, que desviou para tirar do goleiro e mandar para as redes.

Exceção a esses dois lances, o primeiro tempo foi uma sucessão de erros. Antes do gol, Barcos e Neto tentaram chutes de longe e mandaram quase na arquibancada. Com Patrick Vieira de um lado e Zé Roberto do outro, nenhum time conseguia criar.

Vencendo, o Palmeiras recuou e passou a marcar o Bahia no campo de defesa. Sem usar as laterais, o time da casa não conseguia ameaçar Bruno. A única chance foi numa falta batida por Neto, que o goleiro espalmou de maneira esquisita.

A péssima atuação do time tricolor fez os donos da casa irem para o vestiário sob vaias da torcida. De lá a equipe baiana voltou sem Zé Roberto, substituído por Lulinha. O ex-corintiano ajudou a dar um novo gás ao Bahia. Logo com 4 minutos, ele bateu falta na cabeça de Fahel que, sozinho, testou para fora.

Parecendo satisfeito com o placar magro, o Palmeiras recuou ainda mais. O Bahia rondava a área, mas não sabia direito como fazer para empatar. Aos 7 minutos, após bate-rebate, Kleberson mandou para fora.

Os visitantes apostavam no contra-ataque, tanto que Betinho deu lugar a Tiago Real. Num desses lances, Barcos girou na área e mandou por cima. Aos 24, um lance polêmico. Marcos Assunção bateu escanteio e a bola bateu no braço de Diones dentro da área. Leandro Pedro Vuaden mandou seguir.

Até o apito final, o jogo foi um desespero só. O Palmeiras, para se defender da forma que dava. Do lado do Bahia, a vontade de fazer o gol de empate esbarrava na limitação técnica. Um dos poucos de quem se esperava alguma coisa, Barcos estava cansado demais, errando passes e perdendo inclusive um gol na cara ao tentar encobrir Marcelo Lomba. Mesmo assim, aguentou até os 45 do segundo tempo, saindo de campo reclamando de cãibras.

BAHIA 0 X 1 PALMEIRAS

BAHIA - Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones (Rafael), Kleberson (Cláudio Pitbull) e Zé Roberto (Lulinha); Gabriel e Jones. Técnico - Jorginho.

PALMEIRAS - Bruno; Artur, Maurício Ramos, Henrique e Leandro; João Denoni, Marcos Assunção e Patrick Vieira (Márcio Araújo); Luan, Betinho (Tiago Real) e Barcos (Obina). Técnico - Gilson Kleina.

GOLS - Betinho, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa-RS).

CARTÕES AMARELOS - Danny Morais, Jones, Bruno, João Denoni e Marcos Assunção.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

49min - Acaba o jogo!

46min - Última alteração no Palmeiras: sai Barcos, que atuou ontem pela Argentina, entra Obina.

45min - Quatro minutos de acréscimo.

44min - Gabriel do Bahia corta para dentro, arrisca de longe, mas manda ao lado do gol de Bruno.

41min - Leandro faz boa jogada pela esquerda, cruza no pé de Tiago Real, que tenta cortar o zagueiro, mas é bloqueado.

40min - Palmeiras recua, mantém todos os seus jogadores no campo de defesa e tenta segurar a vitória.

38min - Quase o Palmeiras amplia o placar. Tiago Real faz boa jogada pela direita e deixa Barcos na cara do gol, mas o argentino pega mal na bola e Lomba faz a defesa.

37min - Cláudio Pitbull arrisca, mas manda fácil para a defesa de Bruno.

36min - Bahia pressiona o Palmeiras no final do segundo tempo.

34min - Última alteração no Bahia: sai Diones, entra Rafael.

33min - Bruno sente e cai novamente no gramado. O juiz não cai na dele e aplica um cartão amarelo por retarda a saída de jogo.

32min - Cláudio Pitbull arrisca de fora da área, mas manda para muito longe do gol palmeirense.

31min - Alteração no Palmeiras: sai Patrick Vieira, entra Márcio Araújo.

30min - Palmeiras não consegue manter a bola e faz muitas faltas para parar o ataque do Bahia.

29min - Cláudio Pitbull arrisca de falta, e Bruno faz ótima defesa, salvando o Palmeiras.

27min - Barcos faz ótima jogada pela esquerda, cruza para o meio e Titi quase marca contra.

24min - Alteração no Palmeiras: sai Betinho, autor do gol, entra Tiago Real.

24min - Marcos Assunção cobra escanteio, a bola toca na mão de Jones, a torcida pede pênalti e o juiz manda o lance seguir.

22min - Marcos Assunção cobra na cabeça de Betinho, mas o atacanta manda para fora.

21min - Danny Morais recebe o cartão amarelo.

18min - Alteração no Bahia: sai Klérberson, entra Cláudio Pitbull.

16min - Marcos Assunção, de falta, arrisca de longe e Marcelo Lomba faz a defesa de forma segura.

15min - Bahia mantém a posse de bola, mas erra muitos passes e não consegue criar situações de perigo ao Palmeiras.

12min - Jones tenta lançamento em profundida, mas erra na força e manda para fora.

10min - Palmeiras consegue encaixar bom contra-ataque. Após bela troca de passes a bola sobra para Barcos, que acaba mandando por cima do gol.

9min - Betinho tenta duas vezes, mas erra os dois passes e dá a bola de graça para o Bahia.

7min - Palmeiras tenta a primeira jogada no segundo tempo: Patrick Vieira tenta tabela com Barcos, mas o argentino manda com muita força.

6min - A alteração de Jorginho começa a dar resultado. Lulinha chama o jogo e organiza as investidas ofensivas do Bahia.

4min - Lulinha cobra escanteio na cabeça de Fahel, que manda para fora.

2min - Bahia começa pressionando o Palmeiras, em busca do gol de empate.

0min - Alteração no Bahia: sai Zé Roberto, entra Lulinha.

0min - Começa o segundo tempo!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: O Palmeiras foi muito aplicado no primeiro tempo e logo aos 20 minutos encontrou o gol com Betinho. O Bahia começou a pressionar a equipe palmeirense no final do primeiro tempo, finalizou muita vezes, mas ora sem direção, ora sem força, não criando problemas para o goleiro Bruno.

FRASE

Betinho (Palmeiras): "A equipe está jogando e estamos saindo rápido nos contra-ataques. Não tem nada ganho, temos que continuar nessa mesma pegada se quisermos vencer a partida."

46min - Acabou o primeiro tempo!

45min - João Denoni arrisca de fora da área, mas manda para a fácil defesa do goleiro.

43min - O Bahi cresce no final, mas o Palmeiras marca bem e resiste a pressão no final no primeiro tempo.

40min - Titi acerta o João Denoni e recebe o primeiro cartão amarelo. É o terceiro dele, não enfrenta o Corinthians no sábado.

39min - Após bela troca de passes, Kléberson pega mal e chuta fraco.

37min - Luan rouba a bola no campo de defesa, arranca, faz bela jogada e cruza procurando Betinho, mas Marcelo Lomba sai e fica com a bola.

35min - Artur tenta levantar bola na área, mas manda direto nas mãos do goleiro do Bahia.

34min - Sem criatividade e abusando das bolas aéreas, o Bahia tenta pressionar o Palmeiras no campo de defesa.

33min - Neto chega com perigo, e Marcos Assunção manda pela linha de fundo.

31min - Neto bate falta e o goleiro Bruno defende de forma estranha, socando para longe.

30min - Jones arrancou pelo meio e tentou a finalização, mas pegou muito mal na bola e mandou para longe do gol.

28min - Após boa jogada de Barcos, Patrick invade a área pela esquerda, mas cruza para direto na rede pelo lado de fora.

28min - Equipes erram muitos passes no meio-campo e não conseguem criar situações de perigo.

25min - Kléberson pega a sobra e manda nas mãos do goleiro Bruno.

24min - Bruno sente dores e é atendido no gramado.

22min - Adversário direto contra o rebaixamento, o Bahia agora busca mais o jogo e tenta empatar a partida.

19min - GOOOOOOOOOOOLL DO PALMEIRAS!! Após bela jogada de Barcos pela esquerda, o argentino cruza na cabeça de Betinho, que antecipa o zagueiro e manda para o fundo do gol.

18min - Barcos recebe de Patrick Vieira na entrada da área, gira em cima da marcação, mas finaliza mal.

18min - Neto avança pela direita, corta para o meio e arrisca de esquerda, mas a bola passa longe do gol defendido por Bruno.

15min - Patrick Vieira aplica um belo drible, avança pela esquerda e cruza para a área, mas Titi afasta.

13min - Jones cruza pela direita, mas Artur afasta para a defesa palmeirense.

13min - Palmeiras mantém a posse de bola e tenta pressionar o Bahia no campo de defesa.

10min - Barcos disputa com Titi, a bola sai pela linha de fundo e os jogadores se estranham e levam uma dura do árbitro.

9min - Jones tenta ganhar pelo alto, mas faz falta sobre Maurício Ramos.

8min - Palmeiras tenta pressionar o Bahia, mas, com pouca criatividade, pouco assusta.

5min - Marcos Assunção bate falta da intermediária, no canto do goleiro, e Marcelo Lomba espalma para longe.

2min - Marcos Assunção tenta bater a primeira falta, mas a zaga afasta na entrada da área.

1min - Apesar do empate ser um bom resultado, o Bahia joga para cima do Palmeiras, atrás da vitória.

0min - Começou a partida!

ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi, Jussandro; Fahel, Diones, Kleberson e Zé Roberto; Gabriel e Jones. Ténico: Jorginho.

PALMEIRAS: Bruno; Artur; Maurício Ramos, Henrique, Leandro; João Denoni, Marcos Assunção, Patrick Vieira; Betinho, Luan e Barcos. Técnico: Gilson Kleina.