Com gol de Tévez, City vence e vira vice-líder Sem marcar gols há quase dois meses, Carlito Tévez voltou a balançar as redes neste sábado. Com um gol do argentino, o Manchester City venceu em casa o Swansea City, por 1 a 0, e assumiu a vice-liderança provisória do Campeonato Inglês, ultrapassando exatamente o seu rival caseiro, o Manchester United.