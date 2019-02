Com gol de Thiago Ribeiro, Guarani derrota Botafogo e ainda mira vaga

O Guarani encostou na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Com gol do experiente Thiago Ribeiro e outro de Diego Cardoso, o time campineiro derrotou o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em jogo válido pela sexta rodada.

Com o resultado, os campineiros chegaram aos dez pontos e encostaram no Palmeiras, vice-líder do Grupo B, com a mesma pontuação, mas em vantagem no saldo de gols (3 a 2). O clube da capital entra em campo para fechar a rodada contra o Bragantino nesta segunda-feira.

O Botafogo, por outro lado, faz campanha fraca e tem apenas quatro pontos, rodando a zona de rebaixamento. A equipe tem a terceira pior campanha do Estadual. Os dois piores na classificação geral caem para a Série A2.

O JOGO

O Guarani entrou em campo recheado de novidades, cinco ao total. Giovanni e Fernando Viana ganharam chance entre os titulares, enquanto Victor Ramos, Deivid e Álvaro estrearam com a camisa bugrina. As trocas prometiam ofensividade e logo aos três minutos Thiago Ribeiro teve a chance de marcar em chute da intermediária, que foi direto para fora.

O Botafogo usou os lados do campo, especialmente a esquerda, para tentar chegar ao ataque. Em duas oportunidades, Pará ofereceu perigo a Giovanni. Na primeira chance, Victor Ramos apareceu no meio do caminho para mandar para escanteio. Em seguida, o camisa 1 bugrino teve que torcer para a bola sair pela linha de fundo.

Aos 20, Thiago Ribeiro apareceu novamente para levar perigo. Ele recebeu passe de William Matheus e finalizou colocado, assustando Rodrigo Viana. Uma das novidades na escalação acabou evitando que Guarani fosse para o intervalo em desvantagem. Após jogada individual, Pimentinha foi derrubado dentro da área por Deivid. A arbitragem marcou pênalti. Bruno Moraes foi lento para a bola e Giovanni caiu no canto esquerdo para fazer a defesa. Animado com o lance, o time campineiro abriu o placar ainda no primeiro tempo. Ricardinho arrancou em contra-ataque e acionou Fernando Viana. O atacante bateu cruzado e Thiago Ribeiro apareceu no meio do caminho para completar para o gol.

O segundo tempo começou agitado. Logo no primeiro minuto, o Botafogo quase empatou. Bruno Moraes cabeceou fraco, mas surpreendeu Giovanni, que não fez a defesa. A bola tocou nas duas traves antes de ser afastada pelos donos da casa. Com espaço para jogar, especialmente, com Thiago Ribeiro, o Guarani deu a resposta aos 11 minutos. O camisa 10 aproveitou falha de Ednei e ficou livre para finalizar de perna esquerda. O atacante, porém, acabou mandando para fora.

Enquanto o Botafogo adiantava a marcação e trocava atacantes para tentar chegar ao empate, o Guarani aproveitava os espaços que apareciam para finalizar. Aos 29 minutos, Lucas Crispim finalizou colocado e exigiu boa defesa de Rodrigo Viana.

Controlando o tempo sem ser ameaçado, o Guarani tomou um susto aos 39 minutos. Após cobrança de falta rápida, Felipe Saraiva invadiu a área, de cara para o gol. O atacante, no entanto, exagerou na força e mandou para fora. Nos minutos finais, Diego Cardoso decretou a vitória após receber grande passe de Fabrício Bigode.

O Guarani volta a campo contra o Avenida, na próxima quarta-feira, às 20h30, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul pela primeira rodada da Copa do Brasil. Pelo Paulista, o próximo compromisso é contra o Santos, na segunda-feira, dia 18, às 20 horas, no Pacaembu. O Botafogo, por sua vez, joga novamente na sexta-feira contra o Red Bull Brasil, às 21 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 x 0 BOTAFOGO

GUARANI - Giovanni; Léo Príncipe, Ferreira, Victor Ramos e William Matheus; Deivid (Fabrício Bigode), Ricardinho e Thiago Ribeiro (Romisson); Diego Cardoso, Álvaro (Lucas Crispim) e Fernando Viana. Técnico: Osmar Loss.

BOTAFOGO - Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Willian Oliveira, Evandro e Diones (Nadson); Pimentinha (Marlon Freitas), Felipe Saraiva e Bruno Moraes (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 40 minutos do primeiro tempo. Diego Cardoso, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho, Diego Cardoso (Guarani); Plínio (Botafogo).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

RENDA - R$ 56.320,00.

PÚBLICO - 3.356 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).