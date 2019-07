Com gol de Uribe, Santos empata com a Ponte Preta em jogo-treino no CT Rei Pelé

Ainda sem o paraguaio Derlis González e o venezuelano Yeferson Soteldo, que ganharam folga após a disputa da Copa América pelas suas seleções e vão se reapresentar na segunda-feira, o Santos empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta neste sábado, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. A atividade foi fechada à imprensa e aos torcedores.

O centroavante colombiano Uribe, que ainda não balançou as redes em jogos oficiais pelo Santos, fez o gol do time do técnico Jorge Sampaoli, enquanto o lateral-direito Arnaldo marcou para a equipe de Campinas.

Além de Derlis e Soteldo, Sampaoli também não pôde contar com Cueva, que vai defender a seleção do Peru na final da Copa América contra o Brasil, neste domingo, no Maracanã. Após a decisão, o meia peruano ganhará dez dias de folga. Portanto, não estará em campo no primeiro compromisso do Santos na retomada dos jogos oficiais.

Este foi o segundo jogo-treino do Santos na intertemporada. No domingo passado, o time alvinegro derrotou o São Bento por 3 a 1, na Vila Belmiro, também com os portões fechados.

O elenco terá a semana livre para se preparar para o duelo contra o Bahia, marcado para o dia 13 (sábado), às 19 horas, em Salvador, e válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.