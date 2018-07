Com gol de Valdivia, Inter vence e rebaixa o União Frederiquense

Com um gol de Valdivia, o Internacional venceu o União Frederiquense por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e rebaixou o caçula do Campeonato Gaúcho. O time colorado foi a 28 pontos e se firmou na parte de cima da tabela de classificação.

O Inter dominou o adversário. No primeiro tempo pressionou, mas não conseguiu abrir o marcador. Alex, aos 19, teve a melhor chance ao mandar uma bomba da intermediária e acertar o travessão de Lúcio. Três minutos depois, o goleiro do time da casa fez dois milagres na sequência. Espalmou um cabeceio de Fabrício na pequena área e na sequência pegou um chute de Sasha.

O gol da vitória saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Sasha avançou para direita e cruzou rasteiro. Valdivia, livre, desviou para as redes. Aos 19, o Inter desperdiçou uma excelente oportunidade de ampliar. Fabrício foi derrubado na área por Thomas, com a arbitragem marcando pênalti. Alex cobrou no canto direito, mas Lúcio defendeu.

Sem poder de reação, o União Frederiquense ainda segurou uma pressão no final dos visitantes e o placar não foi maior graças a atuação de seu goleiro.

O Internacional volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Ypiranga, às 19h30, no Beira-Rio, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Gaúcho. O União Frederiquense visita o Veranópolis no próximo domingo.