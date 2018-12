Com gol de voleio no fim, Arsenal bate Huddersfield e assume o 3ª lugar no Inglês

Em ascensão na temporada, o Arsenal teve dificuldades, mas derrotou o Huddersfield neste sábado, por 1 a 0, em casa, no Emirates Stadium, e, além de aumentar a extensa série invicta no Campeonato Inglês, ultrapassou os rivais para assumir a terceira posição na tabela.

Com o triunfo, o time londrino se reabilitou do empate em casa com o Manchester United por 2 a 2 e foi aos 34 pontos, ultrapassando os rivais Chelsea e Tottenham, para assumir o terceiro lugar, mesmo que provisoriamente, já que os dois times ainda entram em campo neste sábado. Apesar do bom jogo, o Huddersfield amargou o terceiro revés seguido e caiu para a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 10 pontos.

O gol que garantiu os três pontos foi marcado no final da partida, em grande estilo, por Lucas Torreira. O meia uruguaio recebeu cruzamento de Aubameyang e, sozinho dentro da pequena área, acertou um belo voleio para dar fim à apreensão dos torcedores no estádio e garantir a manutenção da invencibilidade da equipe de Londres.

Agora, são 21 jogos sem derrota nesta temporada, o que deixa a equipe do técnico Unai Emery a um jogo de igualar a marca da temporada de 1986/87, quando o time era comandado por George Graham, e a dois de bater o recorde e estabelecer uma nova marca de invencibilidade.

Em situação um pouco diferente do Arsenal, o Manchester United também venceu neste sábado. A equipe do técnico José Mourinho fez 4 a 1 no Fulham, em casa, no Old Trafford e voltou a triunfar depois de quatro jogos. Ashley Young, Mata, Lukaku e Rashford anotaram os gols do United. Kamara, de pênalti, fez o gol único do Fulham, treinado por Claudio Ranieri.

A vitória elevou o United à sexta posição, com 26 pontos, um pouco mais perto dos primeiros colocado. O Fulham, por outro lado, segue seu calvário e permanece na lanterna, com nove pontos ganhos.

OUTROS JOGOS

Em outros jogos deste sábado, o Burnley venceu o Brighton por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Cardiff sobre o Southampton, e o West Ham derrotou o Crystal Palace de virada, por 3 a 2, com um dos gols marcados pelo brasileiro Felipe Anderson.