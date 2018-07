Com gol de Walter, CSA vence e joga pressão no Fortaleza pela ponta

Com gol de Walter, aos 43 minutos do primeiro tempo, o CSA derrotou o Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 0, em partida realizada nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube alagoano foi para o seu sexto jogo sem derrotas e diminuiu para um ponto a diferença frente ao Fortaleza, líder da competição.

O CSA soma 28 pontos, contra 29 do rival de Fortaleza. O time cearense, no entanto, ainda entrará em campo nesta rodada. Neste sábado, em casa, enfrenta o Atlético Goianiense na Arena Castelão para tentar ampliar a sua vantagem na ponta. O Sampaio Corrêa, por sua vez, acabou entrando na zona de rebaixamento. A equipe maranhense tem 15 pontos, contra 17 do Juventude, primeiro fora do descenso. Mas tem um jogo a menos.

Ainda de ressaca com a conquista da Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa fez um primeiro tempo apagado e deixou o CSA criar as principais chances de gol. Aos 28 minutos, Celsinho fez boa jogada pelo lado direito de campo e rolou para Daniel Costa. Dentro da área, o meia chutou mascado, facilitando a defesa do goleiro Andrey.

A falta de pontaria jogou contra o time da casa até aos 43 minutos, quando a bola caiu nos pés do atacante Walter, ex-Fluminense, Goiás e Atlético Paranaense. Ele pegou de primeira um cruzamento rasteiro de Celsinho para colocar no fundo das redes e abrir o marcador.

O CSA voltou melhor para o segundo tempo e teve logo de cara um gol anulado. Walter deu passe açucarado para Niltinho tocar na saída de Andrey, mas o árbitro assinalou impedimento do jogador e anulou o lance.

O time alagoano continuou perdendo muitos gols, principalmente com Niltinho. Desta vez, o atacante aproveitou a falha de Alyson para disparar e mandar rente à trave de Andrey.

O Sampaio Corrêa criou a sua melhor oportunidade aos 39 minutos. João Paulo achou Carlão livre dentro da área, mas o atacante mandou para fora. A resposta veio com Walter, que estava fazendo o seu segundo gol até que o assistente marcou posição irregular, decretando assim a vitória por 1 a 0 para o clube alagoano.

Na próxima rodada, a 16.ª, o Sampaio Corrêa enfrenta o Goiás na próxima sexta-feira, às 19h15, no estádio Castelão, em São Luis. No mesmo dia, às 21h30, o CSA recebe o Fortaleza novamente no estádio Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

CSA 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

CSA - Lucas Frigeri; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha; Yuri, Ferrugem, Didira (Juan), Daniel Costa (Hugo Cabral) e Niltinho; Walter (Dawhan). Técnico: Marcelo Cabo.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson; Silva, Danilo Pires e Fernando Sobral (Esquerdinha); João Paulo, Jheimy (Carlão) e Dalberto (Wellington Rato). Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Walter, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Xandão (CSA); Jheimy, João Paulo, Esquerdinha e Maracás (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).