Willian José afasta Las Palmas do rebaixamento no Espanhol

O Las Palmas derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento do Campeonato Espanhol. O gol da vitória foi marcado pelo atacante brasileiro Willian José, após cobrança de falta em dois lances dentro da área.

Os visitantes subiram para a 14ª colocação na tabela, com 33 pontos, a cinco de distância do grupo da degola. Os anfitriões permanecem com 35, em 11º lugar.

Em outro duelo contra o rebaixamento, o Granada ficou no 2 a 2, em casa, com o Rayo Vallecano. O resultado deixa o time anfitrião em 17º, com 28 pontos, mesma pontuação dos visitantes, que estão em 16º, e também do Getafe, o 18º, este último encabeçando a zona de rebaixamento.

O Deportivo La Coruña fez valer o mando de campo e derrotou o lanterna Levante por 2 a 1, com gols de Luis Alberto e Diego Marino (contra). Giuseppe Rossi descontou. O resultado levou o time da casa para a décima colocação, com 36 pontos. Os visitantes seguem em último, com 24.

Já o Málaga visitou o Betis e venceu por 1 a 0, com um gol de Ignacio Camacho. A vitória levou a equipe para a oitava colocação, com 39 pontos. Os anfitriões caíram para o 12º lugar, com 34.