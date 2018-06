Com gol de Willian José, Real Sociedad goleia e se afasta da degola

A Real Sociedad conseguiu nesta sexta-feira um resultado expressivo e importante em sua luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Espanhol. Em casa, na cidade de San Sebastián, a equipe do País Basco recebeu o La Coruña e goleou por 5 a 0, em jogo válido pela 22.ª rodada da competição. O atacante brasileiro Willian José - ex-Grêmio, Santos e São Paulo - marcou o primeiro gol, aos 33 minutos do primeiro tempo.

A goleada da Real Sociedad foi construída na segunda etapa com uma grande atuação de seu setor ofensivo. O meia Asier Illarramendi marcou duas vezes - aos 17 e aos 44 minutos, Sergio Canales fez um aos 30 e Aritz Elustondo anotou o seu aos 38.

Com a goleada, a Real Sociedad ultrapassou o Espanyol na tabela de classificação e assumiu a 14.ª colocação com 26 pontos. Assim, abriu 9 de vantagem para o próprio La Coruña, que abre a zona de rebaixamento, em 18.º lugar.

Na próxima rodada, a 23.ª, a Real Sociedad terá a dura missão de enfrentar o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no próximo dia 10 (sábado). O La Coruña entrará em campo, no dia 12, em casa, contra o Betis.