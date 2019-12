Com gol de zagueiro brasileiro, Sevilla vence Leganés e assume vice-liderança

Ex-jogador do São Paulo, o zagueiro brasileiro Diego Carlos marcou o gol da vitória do Sevilla por 1 a 0 sobre o Leganés, neste domingo, que colocou o time da Andaluzia na vice-liderança do Campeonato Espanhol. O duelo foi válido pela 15ª rodada da competição.

A segunda posição do Sevilla, que soma agora 30 pontos, apenas um a menos que o líder Real Madrid, é provisória porque o Barcelona ainda entra em campo na rodada. O time catalão tem 28 pontos e retomará a liderança caso vença o Atlético de Madrid neste domingo.

Titular do Sevilla, Diego Carlos marcou o gol que garantiu o triunfo da equipe do técnico Julen Lopetegui aos 18 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro dele em 17 jogos realizados com a camisa time da Andaluzia.

Diego Carlos começou a carreira no Desportivo Brasil e foi jogar no São Paulo ainda nas categorias de base. Ele não teve oportunidades no time profissional e se transferiu para o Paulista de Jundiaí. De lá foi para o Madureira, seu último clube antes de rumar ao futebol europeu.

A primeira experiência do zagueiro brasileiro na Europa foi em Portugal. Ele passou pelo Estoril e Porto até ser vendido ao Nantes, da França, clube em que foi titular e viveu a melhor fase. Com as boas atuações, chamou a atenção do Sevilla, que o adquiriu nesta temporada com contrato até 2024.