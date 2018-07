Com gol decisivo nos acréscimos, Inter volta às vitórias no Gauchão

Em mais um jogo duro neste Campeonato Gaúcho, o Internacional teve trabalho em campo contra uma equipe do interior e precisou se superar para buscar a vitória, apenas a segunda na competição, neste sábado. Jogando no Estádio Centenário, o time da capital venceu por 2 a 1, graças a um gol de Valdivia aos 46 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time escapou da sina dos empates. O Inter soma três empates em cinco jogos neste início de Gauchão - só evitou a quarta igualdade em razão do gol marcado nos instantes finais. Agora o Inter soma nove pontos, passando da 7ª para a 4ª colocação da tabela. O Caxias estacionou nos cinco pontos, na 10ª posição.

O equilíbrio deu o tom da partida no primeiro tempo. A primeira jogada de perigo surgiu dos pés de André, do Caxias, dando trabalho para o goleiro Alisson, aos 16 minutos. A resposta dos visitantes veio em seguida. Aos 17, Valdivia puxou contra-ataque e perdeu grande chance na cara do gol.

Aos 32, o Caxias voltou a ameaçar o gol do favorito ao carimbar a trave, em finalização de Jean. Sete minutos depois, André bateu falta com perigo e Alisson voltou a trabalhar no Inter. As chances seguidas não chegaram a abalar a defesa do Inter.

Com dificuldade para penetrar na sólida defesa do Caxias, o ataque visitante contou com um lance de bola parada para abrir o placar, aos 41. Claudio Winck bateu direto cobrança de falta e surpreendeu o goleiro Thiago Rodrigues, que viu a bola passar no seu canto direito.

No segundo tempo, o Inter voltou a campo com Jorge Henrique e Vitinho nas vagas de Anderson e Alan Ruschel. Mas as mudanças não evitaram a pressão do Caxias. Os donos da casa quase buscaram o empate aos 15, em lance de Patrick, que pegou mal na bola e desperdiçou boa chance. Aos 21, foi Lucas o responsável por dar trabalho a Alisson.

O goleiro do Inter fez novo milagre aos 26 ao defender grande chute de Clayton. O esforço de Alisson, contudo, não surtiu efeito aos 28, quando Réver tocou a mão na bola dentro da área. No pênalti, Rodrigo Arroz mandou no canto e empatou a partida.

Parecia que o time da capital rumava para mais um insistente empate no Estadual. Até que, num lance rápido, Luque cruzou na área e Valdivia apareceu de cabeça. A bola acertou o travessão e pingou dentro do gol, logo depois da linha. Jogadores do Caxias até reclamaram com a arbitragem, mas as imagens confirmam que a bola realmente entrou.