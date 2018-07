Com gol do atacante Hulk, Zenit vence Liverpool na Liga Europa

SÃO PETERSBURGO - Na abertura da fase eliminatória da Liga Europa, o Zenit recebeu o Liverpool nesta quinta-feira, em São Petersburgo, na Rússia, e conseguiu uma importante vitória por 2 a 0. Contando com um gol do atacante brasileiro Hulk, o time russo fica agora com boa vantagem para o jogo de volta do confronto, marcado para o dia 21 de fevereiro, na Inglaterra.

Um das mais tradicionais forças do futebol europeu, o Liverpool resistiu até os 24 minutos do segundo tempo. Aí, Hulk acertou um forte chute de fora da área e a bola ainda desviou na defesa antes de entrar no gol. Empolgado com a vantagem, o milionário clube russo conseguiu ampliar logo depois, com Semak aos 27, definindo a vitória por 2 a 0.

Outro clube russo conseguiu abrir boa vantagem nesta quinta-feira na Liga Europa. Também jogando em casa, Anzhi derrotou o Hannover por 3 a 1 e agora pode até perder por um gol de diferença na volta, dia 21 de fevereiro, na Alemanha. Eto''o marcou um dos gols e ainda perdeu um pênalti. Akhmedov e Boussoufa ampliaram, enquanto Huszti descontou.