Com gol do brasileiro Alex, Milan bate Inter no clássico italiano

Com um gol do brasileiro Alex, o Milan alcançou uma importante vitória no Campeonato Italiano neste domingo ao derrotar a Inter de Milão, por 3 a 0, no clássico disputado no estádio San Siro. O resultado coloca o time rubro-negro próximo a uma vaga na Liga Europa e ainda vivo na disputa pela Liga dos Campeões.

O Milan foi aos 36 pontos, em sexto lugar, a apenas dois da Roma, a quinta colocada. A Inter está em quarto lugar com 41 pontos, a um de distância da Fiorentina, que ocupa a terceira colocação. O Napoli lidera com 50 pontos a competição que garante os três primeiros colocados na Liga dos Campeões.

A Inter começou pressionando, mas quem conseguiu tirar o zero do placar foi o Milan. Aos 35 minutos, Honda cruzou da direita e Alex desviou de cabeça. A etapa final teve a expulsão do técnico Roberto Mancini logo no início, por reclamar de pênalti não marcado pela arbitragem.

Das tribunas, ele viu Alex cometer uma penalidade em Perisic. Icardi, no entanto, bateu e acertou a trave. Logo após perder a grande chance de igualar o marcador, a Inter levou o segundo gol. Niang cruzou da direita e Bacca mandou para as redes, aos 28 minutos. O gol desestruturou a equipe adversária, que ainda levaria mais um já aos 32. Niang recebeu na área e finalizou duas vezes para marcar o terceiro.

Após ser surrada na clássico, a Inter agora buscará a sua reabilitação já na próxima quarta-feira, quando receberá o Chievo em Milão. Já o Milan tentará manter o embalo em duelo diante do Palermo, no mesmo dia, fora de casa.