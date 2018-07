Com gol do brasileiro Ismaily, Shakhtar é campeão ucraniano pela décima vez

O Shakhtar Donetsk faturou neste sábado pela décima vez em 15 anos o título do Campeonato Ucraniano. A conquista veio com uma vitória sobre o Zorya por 3 a 2, em Kharkiv, com direito a gol do brasileiro Ismaily.

O jogador de 27 anos pouco atuou no Brasil. Natural do Mato Grosso do Sul, iniciou a carreira profissional em 2008 no Desportivo Brasil. No mesmo ano, jogou por empréstimo no São Bento e em 2009 retornou ao clube de Porto Feliz, no interior paulista.

Ainda em 2009 foi negociado com o Estoril, de Portugal. Na sequência passou por dois clubes portugueses, o Olhanense (2010 a 2012) e o Braga (2012 e 2013). Chegou ao Shakhtar Donetsk em 2013.

O Shakhtar ainda contou com a participação no jogo dos brasileiros Bernard, Marlos e Taison, que começaram entre os titulares neste sábado. No segundo tempo, Alan Patrick entrou na partida. Nenhum deles, no entanto, marcou no duelo do título.

A equipe do técnico português Paolo Fonseca abriu 3 a 0 no marcador. O argentino Facundo Ferreira aproveitou lançamento de Dario Srna e fez o primeiro. Ismaily ampliou em chute de longa distância e Ivan Ordets marcou o terceiro. Kharatin e Bonaventure descontaram.

Com a vitória, o Shakhtar chegou aos 75 pontos e não pode mais ser alcançado na liderança do Campeonato Ucraniano, mesmo com quatro rodadas ainda a serem disputadas. E o novo título já o garante na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.