Com gol do brasileiro Wesley, Aston Villa bate o Everton pelo Inglês

Autor de um gol, o atacante brasileiro Wesley foi um dos destaques do Aston Villa na vitória sobre o Everton, nesta sexta-feira, por 2 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, diante de 41.922 torcedores no Villa Park Stadium, em Birmingham.

Esta foi a primeira vitória nesta edição da competição conquistada pelo Aston Villa, que soma três pontos e subiu para a 11ª posição na classificação, enquanto o Everton sofreu a primeira derrota, após um empate e uma vitória nas duas jornadas iniciais. Com seis pontos, Liverpool e Arsenal, que jogam neste fim de semana no complemento da terceira rodada, dividem hoje a liderança do torneio.

Wesley abriu o placar, aos 22 minutos, após ótima assistência do meia espanhol Jota. O brasileiro, de 22 anos, que mede 1,91m e pesa 93 quilos, mostrou tranquilidade para desviar na saída do goleiro.

Wesley foi comprado do Brugge, da Bélgica, no meio do ano por US$ 26,9 milhões (cerca de R$ 110 milhões), a maior transação feita pelo clube inglês nesta temporada, para a qual outros 13 jogadores foram contratados pelo time. O jogador festejou muito o gol, pois já sofria críticas por parte da imprensa e da torcida por não ter balançado as redes nas duas partidas nas quais participou até agora.

"A gente não começou a Premier como queríamos, mas sabíamos que precisávamos vencer esse jogo. O Everton tem um excelente time. A nossa equipe conseguiu jogar de forma organizada do começo ao fim. Fico muito feliz por ter marcado e ajudado o Aston Villa a voltar a vencer no Campeonato Inglês. Agora temos de manter o trabalho e seguir evoluindo a cada jogo", afirmou Wesley.

O segundo gol do Aston Villa só saiu aos 49 minutos da etapa final. O marroquino Anwar El Ghaz recebeu grande passe de John McGinn, invadiu a área em alta velocidade e marcou: 2 a 0. Com a derrota, o Everton estacionou nos quatro pontos e ocupa a nona posição.