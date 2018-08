Com gol e assistência de Firmino, Liverpool bate Torino em amistoso

O Liverpool superou o Torino por 3 a 1 nesta terça-feira, em casa, no Anfield, no último amistoso das equipes antes da estreia oficial na nova temporada. O time anfitrião chegou à vitória com atuação de destaque do centroavante brasileiro Roberto Firmino. Ele abriu o placar e deu assistência para o segundo gol, marcado por Wijnaldum. Sturridge fez o outro. Belotti descontou.

A partida também marcou a estreia em casa do goleiro Alisson. Ele já havia feito a primeira partida pelo Liverpool fora, na goleada por 5 a 0 sobre o Napoli. O brasileiro foi pouco exigido e não tinha muito o que fazer no gol de honra do time adversário.

O Liverpool agora se prepara para encarar o West Ham no próximo domingo, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. Enquanto isso, Torino enfrentará o Cosenza, no sábado, pela Copa da Itália.

No amistoso desta terça, o time inglês dominou a partida e poderia ter aberto o marcador aos 14 minutos, quando Mané invadiu a área e foi derrubado por Bremer. O brasileiro Fabinho foi para a cobrança, mas chutou para fora.

Firmino não deu nem tempo dos torcedores lamentarem o erro. Na sequência, ele recebeu grande passe de Salah, ajeitou para o pé direito e bateu. A bola ainda tocou na zaga adversária antes de balançar as redes.

O Torino não esboçou reação e viu o adversário ampliar aos 24. Firmino deixou Wijnaldum na cara do gol. O meia bateu cruzado sem chances para o goleiro Sirigu. Os italianos acordaram para o jogo e conseguiram diminuir ainda no primeiro tempo. Aos 31, De Silvestri cruzou para Belotti, que mandou para as redes.

Na etapa final, o Liverpool voltou com sete alterações. Saíram Firmino, Salah, Van Dijk, Moreno, Wijnaldum, Keita e Mané. Entraram Sturridge, Shaqiri, Jones, Robertson, Lallana, Grujic e Ings.

A partida esfriou. O Liverpool foi marcar o terceiro gol aos 41 minutos. Shaqiri recebeu lançamento pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça de Sturridge. O atacante livre só teve o trabalho de escolher o canto e confirmar a última vitória antes da estreia no Inglês.

Em outro amistoso disputado nesta terça-feira, o Napoli bateu o Borussia Dortmund por 3 a 1, fora de casa. Os gols do time italiano foram marcados por Milik, Maksimovic e Callejón. Maximilian Philipp descontou.