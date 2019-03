Com gol e assistência de Messi, Barça busca virada e mantém vantagem no Espanhol

O Barcelona chegou a levar um susto ao ficar em desvantagem no placar no primeiro tempo do duelo contra o Rayo Vallecano, mas, com uma assistência e um gol de Lionel Messi, virou o placar e depois viu Luis Suárez garantir a vitória por 3 a 1, neste sábado, no Camp Nou, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo fez o Barça voltar a abrir sete pontos sobre o Atlético de Madrid, vice-líder da competição, que horas mais cedo derrotou o Leganés por 1 a 0, também em casa. Agora o time catalão ostenta 63 no topo da tabela, enquanto a equipe madrilenha tem 56. Terceiro colocado, o Real está com 48 pontos e enfrenta o Valladolid, neste domingo, fora de casa, no complemento desta rodada.

Embalado por uma sequência de duas vitórias seguidas sobre o Real Madrid, uma pelas semifinais da Copa do Rei e outra pelo próprio Campeonato Espanhol, o Barça entrou em campo como franco favorito a conquistar mais uma vitória, mas acabou sendo surpreendido aos 24 minutos do primeiro tempo. Raúl de Tomas se livrou da marcação de Piqué e de Semedo e arriscou o chute para vencer o goleiro Ter Stegen.

A alegria dos visitantes, porém, durou apenas até os 38 minutos, quando Messi cobrou falta da direita com precisão, Piqué se infiltrou entre os defensores adversários e cabeceou para as redes para deixar tudo igual.

Na etapa final, já aos 6 minutos, o Barcelona virou o placar com um gol de pênalti, marcado por Messi, depois de a arbitragem ter assinalado falta de Jordi Amat sobre Semedo, derrubado dentro da área após ter recebido um passe de Dembélé.

E, aos 37 minutos, o atacante uruguaio Luis Suárez selou o triunfo por 3 a 1 ao completar uma grande jogada iniciada pelo croata Rakitic. Este foi, por sinal, o último jogo do Barça antes de encarar o Lyon, na quarta-feira, em casa, pelo confronto de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, na França, os dois times empataram por 0 a 0.