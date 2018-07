Com gol e vitória, Bruno Henrique comemora volta por cima do Santos

Um dos vilões da eliminação do Santos na Copa Libertadores ao ser expulso no segundo jogo das quartas de final contra o Barcelona de Guayaquil, Bruno Henrique também chamou a atenção no primeiro compromisso da equipe após a queda, mas agora com um gol marcado. Afinal, foi ele quem definiu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Após o duelo, Bruno Henrique apontou que o desafio do Santos era grande, lembrando as dificuldades impostas pelo Atlético-PR nos confrontos pelas oitavas de final da Libertadores, mas destacou que o time adotou uma postura diferente para reagir após duas derrotas - para o Barcelona e também para o Botafogo, pelo Brasileirão.

"Depois do jogo em que a gente foi eliminado, enfrentar uma equipe muito qualificada como o Atlético-PR não seria fácil. Ainda estamos tristes, digerindo. Ficou de lição o que aconteceu. Não é fácil, mas entramos com uma postura diferente e conseguimos sair com a vitória", disse.

Expulso depois de dar uma cusparada em Damian Díaz no duelo com o Barcelona, Bruno Henrique, em tom de desabafo, voltou a pedir desculpas pelo seu ato e a se declarar arrependido, garantido ter sofrido muito nos dias seguintes ao confronto pela Libertadores.

"Fico triste. Acontece com todo mundo. Na final da Copa do Mundo, o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi. Somos seres humanos. Só eu sei o que eu passei durante essa semana. Temos que digerir e dar resposta. Não posso parar. Pedi desculpas a todos, especialmente ao jogador do Barcelona. Ainda mais que somos adversários dentro de campo, fora dele somos companheiros de profissão", comentou.

Com a vitória, o Santos chegou aos 44 pontos, em segundo lugar no Brasileirão, embora possa ser ultrapassado pelo Grêmio no complemento da rodada. O time voltará a jogar no próximo sábado, quando vai visitar o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada.