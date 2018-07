Com gol ilegal, Manchester vence em Stamford Bridge e embola topo

LONDRES - Aproveitando-se da expulsão de dois rivais, o Manchester United conseguiu excelente resultado neste domingo ao vencer o confronto direto contra o Chelsea, por 3 a 2, em pleno Stamford Bridge, em Londres, pela nona rodada do Campeonato Inglês. David Luiz (contra) e Van Persie puseram logo os visitantes na frente. Mata e Ramírez empataram, mas aí o Chelsea perdeu dois jogadores e levou o terceiro, com Chicharito Hernandez. O gol decisivo foi marcado com o mexicano em posição irregular, impedido.

O resultado embola o topo do Campeonato Inglês. O Chelsea, então invicto, tem 22 pontos. Com um a menos estão os dois times de Manchester. O United fica na frente do City, em segundo, porque tem melhor saldo de gols. A vitória também encerrou um jejum de 10 anos sem vitórias do Manchester United sobre o agora seu principal rival em Londres.

Mal a bola rolou e o Manchester United já estava na frente, com o primeiro gol brasileiro. Rooney cruzou, Van Persie chutou, a bola bateu na trave e voltou na perna de David Luiz. O zagueiro não teve como escapar e acabou marcando contra.

O Chelsea ainda estudava o jogo quando o Manchester fez o segundo. Valência foi à linha de fundo e conseguiu o cruzamento passando a bola por entre as pernas de David Luiz. Na área, a zaga deu bobeira e Van Persie apareceu livre para ampliar.

Em desvantagem em sua própria casa, o Chelsea não tinha outra alternativa senão atacar. Aí foi o espaço para De Gea brilhar. Ele salvou com o pé falta batida com precisão por David Luiz, pegou chute de Hazard depois de linda jogada individual do belga e segurou o cabeceio perigoso de Cahill.

Aos 44 minutos, finalmente foi superado. Juan Mata bateu falta precisa, no canto direito, sem chances para De Gea. O Chelsea voltou melhor do intervalo e marcou aos 7 minutos, em jogada brasileira. Oscar cruzou e Ramires subiu muito alto, mesmo bem marcado, para cabecear e empatar.

O jogo começou a mudar aos 17, quando Ivanovic fez falta dura em Young e recebeu o cartão vermelho. Seis minutos depois, Torres simulou falta e também foi expulso. Com dois jogadores a mais, o Manchester voltou à frente.

O gol da vitória saiu aos 29. Van Persie chutou, Cech fez defesa parcial, se recuperou e tirou em cima da linha. No rebote, Rafael bateu forte e, no meio do caminho, Chicharito Hernandez escorou para marcar.

OUTROS JOGOS - O Tottenham aproveitou o empate no clássico de Liverpool para assumir o quarto lugar no Campeonato Inglês e entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O time londrino visitou o Southampton, também neste domingo, e venceu por 2 a 1, com gols de dois dos destaques da equipe: o galês Bale e o norte-americano Dempsey. Rodriguez descontou.

Com o resultado, o Tottenham chegou a 17 pontos, passando o Everton, que tem 16, e o Arsenal, com 15. Já o Southampton segue na vice-lanterna, com quatro pontos, somente à frente do saco de pancada Queens Park Rangers, de Julio Cesar.

Em Newcastle, vitória dos donos da casa, que fizeram 2 a 1 no West Albion com dois gols senegaleses. Demba Ba abriu o placar, Lukaku empatou, e o gol decisivo saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo, com Papiss Cissé. O Newcastle agora é o décimo, duas posições abaixo do rival.