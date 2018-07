Com gol irregular, Criciúma vence o Náutico em estreia na Série B Graças a um gol irregular, o Criciúma venceu o Náutico por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cada time mandou no jogo em um tempo do confronto. O Náutico no primeiro e o Criciúma no segundo, quando marcou com Gustavo, impedido, e saiu de campo com três pontos.