Com gol irregular, CRB bate líder Fortaleza e deixa degola da Série B

O CRB interrompeu a série de seis jogos sem vitória (dois empates e quatro derrotas) ao bater o líder Fortaleza por 2 a 1 nesta terça-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 22.ª rodada do Brasileiro da Série B. Com 25 pontos, o time alagoano deixou a zona de rebaixamento e agora ocupa o 15.º lugar. A equipe do técnico Rogério Cenise mantém na ponta com 43 pontos.

O gol da vitória foi marcado por Iago, aos 48 minutos do segundo tempo, em posição de impedimento duvidosa. Neto Baiano havia aberto o placar para os anfitriões e Gustavo deixou tudo igual.

A 23.ª rodada será disputada no final de semana. Na sexta-feira, a partir das 21h30, o CRB vai enfrentar o Atlético-GO, em Goiânia (GO). Sábado, às 19 horas, o Fortaleza recebe o Londrina na Arena Castelão.

Determinado a se recuperar, o CRB tentou pressionar no início e assustou aos cinco minutos. Edson Ratinho cabeceou bem perto da trave direita de Marcelo Boeck. O Fortaleza, mais uma vez, ficou muito atrás, como que a tentar atrair o adversário.

Sem força para fazer as infiltrações, restou ao time cearense esperar uma chance para finalizar. Isso aconteceu somente aos 27 minutos, quando Derley recebeu a bola na intermediária, não foi pressionado e arriscou o chute de longe. O goleiro João Carlos espalmou para escanteio.

Os dois times voltaram com mudanças no ataque para o segundo tempo. Doriva tirou Elias para a entrada de Willians Santana no lado do CRB, enquanto Rogério Ceni trocou Éderson por Dodô no Fortaleza. Os treinadores demonstraram a disposição de melhorar suas forças ofensivas.

A primeira chance real de gol aconteceu aos 20 minutos e o CRB abriu o placar. Marcelo Boeck cobrou tiro de meta errado e o volante Claudinei armou o contra-ataque de cabeça. Neto Baiano correu entre dois zagueiros e tocou por cobertura na saída do goleiro adversário.

O Fortaleza que, até então, adotava uma postura defensiva teve que sair para o jogo. Ceni trocou Marcinho por Wilson e pediu para seu time ir ao ataque, mesmo dando espaços para os contra-ataques alagoanos.

O time não melhorou, mas chegou ao empate aos 39 minutos. A zaga do CRB saiu jogando errado e a bola sobrou para Romarinho pelo lado direito. Ele fez o cruzamento e Gustavo completou de cabeça já na pequena área. Foi seu 25.º gol na temporada, justificando o apelido de Gustagol.

Quando a partida parecia caminhar para o empate, saiu o segundo gol do time anfitrião. Willians Santana chutou dentro da grande área, o goleiro Boeck rebateu e Iago, em posição irregular, completou para as redes aos 48 minutos.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 FORTALEZA

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Lucas, Edson Ratinho (Iago) e Felipe Menezes (Marcelo); Elias (Willians Santana) e Neto Baiano. Técnico: Doriva.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Pablo, Roger Carvalho, Ligger e Bruno Melo; Derley, Nenê Bonilha (Romarinho), Marlon e Marcinho (Wilson); Éderson (Dodô) e Gustavo. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Neto Baiano, aos 20, Gustavo, aos 39, e Iago, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Willians Santana e Felipe Menezes (CRB); Marcelo Boeck (Fortaleza).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).