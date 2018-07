Com gol irregular, Holanda vence Luxemburgo e assume vice-liderança no Grupo A

Com um gol em impedimento, a Holanda conseguiu vencer Luxemburgo por 3 a 1 neste domingo, fora de casa, e se manteve viva na disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Com o resultado, a seleção visitante subiu para a segunda colocação no Grupo A com sete pontos. Os anfitriões estão na lanterna com um.

O time holandês também se beneficiou da vitória da França sobre a Suécia por 2 a 1, na última sexta-feira, e agora está na zona de classificação para o Mundial. Os franceses lideram a chave com 10 pontos, enquanto que os suecos caíram para o terceiro lugar, com 7.

No duelo deste domingo, a Holanda saiu na frente do marcador com um gol irregular. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Robben recebeu em posição de impedimento, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para inaugurar o placar.

Luxemburgo, no entanto, reagiu e complicou o jogo para a Holanda. Aos 43 minutos, o português naturalizado luxemburguês Daniel da Mota foi empurrado por Brenet na entrada da área. O árbitro marcou pênalti. Chanot cobrou para deixar tudo igual.

No segundo tempo brilhou a estrela de Memphis Depay, que entrou na vaga de Sneijder. Aos 13 minutos, Blind cruzou da esquerda e o atacante do Manchester United voltou a colocar a Holanda na frente. Os visitantes seguiram melhor na partida e conseguiram sacramentar a vitória aos 37. Depay cobrou falta com perfeição e deu números finais ao jogo.

No outro duelo deste domingo do Grupo A, a Bulgária venceu em casa a Bielo-Rússia por 1 a 0 e se manteve na briga por uma vaga para a Copa do Mundo. Com o resultado, os anfitriões foram a seis pontos, na quarta colocação. Os visitantes estão em penúltimo, com dois.

As seleções do Grupo A agora voltam a campo pelas Eliminatórias apenas em 25 de março. A Suécia receberá a Bielo-Rússia, a Bulgária jogará em casa contra a Holanda e a França visitará Luxemburgo.