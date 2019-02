Com gol no 1º minuto, Athletic Bilbao triunfa e mantém ascensão no Espanhol

Com um gol logo no primeiro minuto de jogo, o Athletic Bilbao derrotou o Eibar por 1 a 0, neste sábado, diante de sua torcida, e manteve a ascensão na tabela do Campeonato Espanhol. Exibindo uma sequência de jogos, a equipe subiu para o oitavo lugar, perto da briga pela classificação para os torneios europeus da próxima temporada.

O único gol da partida saiu logo nos primeiros segundos, em uma rápida investida do ataque do Athletic pela esquerda. Após boa troca de passes perto da área, Raul García recebeu livre quase na marca do pênalti e escorou com facilidade para as redes. Surpreendido, o goleiro Asier Riesgo ficou sem ação e nada pôde fazer para evitar o gol.

Com a vantagem no placar, o time da casa passou a se impor no jogo e controlou as ações. Mais consistente, criou boas oportunidades no ataque e esteve mais perto de marcar o segundo gol do que de sofrer o empate.

O segundo triunfo consecutivo deixou a equipe de Bilbao com 33 pontos, já na oitava posição. O time, que chegou a flertar com a zona de rebaixamento na primeira metade da temporada, sofreu apenas uma derrota nos últimos oito jogos em todas as competições. Já o Eibar é o 11º colocado, com 31 pontos.

Em outro jogo da rodada, Alavés e Celta de Vigo ficaram no 0 a 0, resultado que atrapalhou as ambições de ambos os times. O Alavés ocupa o sexto posto, com 37 pontos, enquanto o Celta segue perto da zona de rebaixamento, no 17º lugar, com apenas 25 pontos.