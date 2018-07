Com gol no fim, Atalanta ganha e segue na luta por vaga em competição europeia

Uma das surpresas da temporada por ter um time modesto com orçamento reduzido em relação aos grandes clubes, a Atalanta mostra que vai brigar até por uma vaga em competição europeia. Nesta terça-feira, na abertura da 18.ª rodada - a última antes da pausa para as festas de fim de ano -, a equipe de Bérgamo recebeu o Empoli e venceu de virada por 2 a 1. Mas sofreu, já que o gol da vitória saiu apenas aos 48 minutos do segundo tempo.

Agora com 32 pontos, a Atalanta segue na sexta colocação, mas está bem mais perto dos rivais que ocupam a faixa de classificação às competições europeias da próxima temporada. Fora a líder Juventus, com bastante folga com 42 pontos, vê a Roma na vice-liderança com 35, Napoli e Lazio na sequência com 34 e o Milan com 33. Neste meio de semana, apenas os times de Turim e de Milão não jogarão pela rodada, já que farão a final da Supercopa Italiana nesta sexta-feira, em Doha (Catar).

Já o Empoli segue seu martírio na temporada. Com atuações irregulares, o time da região Toscana briga contra o rebaixamento. Segue com 14 pontos, na 17.ª colocação - a última fora da degola -, mas pode ver Palermo e Pescara se aproximarem ao final desta rodada.

Em campo, as emoções em Bérgamo ficaram para o segundo tempo. O Empoli abriu o placar com Levan Mchedlidze, logo aos seis minutos. O empate da Atalanta só saiu aos 29 com Franck Yannick Kessie. E depois de muita pressão, o gol salvador para os mandantes aconteceu aos 48 com Marco D'Alessandro.