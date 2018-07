Com gol no fim, Borussia vence Colonia e lidera Alemão

O Borussia soma agora os mesmos 21 pontos do Mainz, mas apresenta maior saldo de gols. Grande surpresa da competição, com 100% de aproveitamento até agora, o Mainz poderá retomar a ponta se empatar ou vencer o Hamburgo no sábado, diante de sua torcida. O Colonia segue na zona de rebaixamento, em 16.º, com apenas cinco pontos.

Jogando fora de casa, o Borussia não se intimidou com o apoio da torcida local e dominou o primeiro tempo com sobras. Lucas Barrios comandava o ataque da equipe. Aos 20 minutos, ele iniciou a jogada do primeiro gol. Após levantamento na área, ele cabeceou na trave. No rebote, a bola acertou Kuba e morreu no fundo das redes.

Sem conseguir equilibrar a partida, o Colonia pouco ameaçou o gol dos visitantes. Contudo, conseguiu arrancar o empate no segundo tempo. Lucas Podolski acertou belo chute de fora da área e deixou tudo igual aos 37 minutos. Mas o Borussia não reduziu o ritmo e marcou o gol da vitória aos 46. Sahin aproveitou cruzamento na área e bateu mascado na pequena área, enganando o goleiro anfitrião.

Na próxima rodada, o Borussia receberá o Hoffenheim no domingo. O Colonia jogará fora de casa, contra o Hannover.