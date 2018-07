Com gol no fim, Chapecoense vence em casa e afunda o Internacional

Com gol aos 45 minutos do segundo tempo, a Chapecoense venceu por 1 a 0 o Internacional, na noite desta segunda-feira, no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Martinuccio marcou o gol salvador do time catarinense na Arena Condá, em Chapecó.

A vitória deu um fôlego ao time de Caio Júnior, que foi aos 27 pontos, na 10ª posição. Com o revés, a equipe de Celso Roth caiu para a 15ª colocação, com 22 pontos, um a mais que o Figueirense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O time gaúcho, que chegou a figurar na liderança da tabela, não vence há 12 jogos no Brasileirão.

A partida na Arena Condá começou com clima hostil entre as duas equipes, com pelo menos cinco faltas em menos de dez minutos. Vitinho acertou o rosto de Thiego logo aos 3 minutos e foi advertido com cartão amarelo.

Aos 13, a Chapecoense chegou ao ataque na troca de passe e um rebote sobrou para Cléber Santana emendar uma bomba que passou por cima do gol de Marcelo Lomba. A resposta veio um minutos depois, com escanteio cobrado por Valdívia, que Sasha cabeceou colocado. Danilo espalmou no travessão.

O jogo voltou a ficar pegado e a torcida só viu futebol aos 35 minutos, em cobrança de falta de Hyoran que obrigou o goleiro gaúcho a fazer grande defesa.

Na volta do intervalo, os times abriram mão de buscar o gol. Os visitantes abusavam do lançamento e chuveirinho na área. E a Chapecoense ia se defendendo, sem muita reação.

Foi somente aos 15 minutos que o time da casa chegou com perigo. Matheus Biteco pegou rebote e mandou forte para a defesa de Lomba. O Inter quase chegaria ao gol com 35 minutos da etapa. Alex cobrou falta, Paulão subiu e testou firme, mas Danilo fez grande defesa.

Três minutos depois, Lomba fez milagre em cabeçada de Filipe Machado. O goleiro do time visitante ia encerrando a partida de forma impecável, mas aos 45 minutos, Martinuccio recebeu de Kempes e tocou rasteiro por baixo do goleiro, que viu a rede balançar em favor dos donos da casa.

A Chapecoense volta a campo na próxima sexta-feira, dia 19, contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30. O Internacional é o adversário do São Paulo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16h.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 1 x 0 INTERNACIONAL

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado, Dener Assunção; Gil (Matheus Biteco), Josimar, Cleber Santana; Tiaguinho (Martinuccio), Hyoran (Bruno Rangel), Kempes. Técnico: Caio Júnior.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Eduardo, Paulão, Ernando, Artur; Fernando Bob, Fabinho, Valdívia (Gustavo Ferrareis), Seijas (Alex), Eduardo Sasha; Vitinho (Ariel). Técnico: Celso Roth.

GOL - Martinuccio, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gil (Chapecoense); Vitinho, Fernando Bob (Internacional).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 269.605,00.

PÚBLICO - 11.360 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).