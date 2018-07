Com gol no fim, Chile derrota Peru e garante 1ª posição

A chave será definida ainda nesta terça com a partida entre Uruguai e México, em La Plata. Um dos favoritos ao título, os uruguaios precisam de pelo menos um empate para assegurar a vaga nas quartas de final.

Chile e Peru entraram em campo com a vaga garantida nas quartas de final. Mesmo assim, não tiraram o pé e fizeram um duelo disputado desde os primeiros instantes da partida. Os chilenos começaram melhor e criaram as melhores chances de gol na etapa inicial.

Aos 13 minutos, Beausejour investiu pela esquerda e cruzou rasteiro na pequena área. Paredes se esticou, mas não alcançou a bola. Na sequência, Suazo finalizou da esquerda e contou com um desvio da zaga para levar perigo ao gol de Libman. A bola passou rente à trave.

Recuada, a seleção peruana só entrou no jogo a partir da metade do primeiro tempo, quando quebrou o domínio do rival - o Chile detinha 70% de bola. Na melhor chance do Peru, Guevara cobrou falta da esquerda na área, Carmona escorou no meio, mas Ballón não conseguiu completar para as redes, aos 38 minutos.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. O Chile ameaçou o gol de Libman logo no primeiro minuto, em levantamento na área. Paredes cabeceou com perigo na rede pelo lado de fora. O Peru tentou reagir logo em seguida, mas não conseguia chegar ao ataque com a mesma consistência.

O jogo esquentou ainda mais aos 16 minutos, quando Carmona e Beausejour trocaram tapas no meio de campo. O árbitro brasileiro Salvio Spínola Fagundes Filho expulsou os dois jogadores de campo. Os cartões deram mais espaço aos jogadores, mas não resultou em mais chances de gol.

Mesmo com as entradas de Alexis Sánchez, jovem revelação local, e Valdivia, o Chile continuou com dificuldades nas finalizações. O gol da vitória só veio nos acréscimos. Após escanteio, o goleiro Libman saiu mal do gol e viu Carrillo escorar contra as próprias redes, aos 46 minutos.

Ficha técnica:

Chile 1 x 0 Peru

Chile - Pinto; Ponce, Jara, Estrada e Fierro (Sánchez); Carmona, Silva (Medel), Beausejour e Jiménez; Suazo e Paredes (Valdivia). Técnico: Claudio Borghi.

Peru - Libman; Corzo, Ramos, Acasiete (Vilchez) e Carmona; Revoredo, Ballón, Gonzáles (Carrillo) e Guevara (Lobatón); Chiroque e Ruidíaz. Técnico: Sergio Markarian.

Gol - Carrillo (contra), aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Estrada e Valdivia (Chile); Corzo, Revoredo, Ramos e Libman (Peru).

Cartões vermelhos - Beausejour (Chile); Carmona (Peru).

Árbitro - Salvio Spínola Fagundes Silva (Fifa-Brasil).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).