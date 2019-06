Com gol no fim, Corinthians perde para o Botafogo-SP em amistoso

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Erick Luís com um toque de calcanhar na pequena área, o Botafogo-SP derrotou o Corinthians por 2 a 1, neste sábado, em uma partida amistosa que marcou a reinauguração do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), após um período de reformas para melhorias no local - instalação de camarotes e de um placar eletrônico, por exemplo.

Essa foi a primeira vitória do Botafogo-SP sobre o Corinthians desde 1991. Neste intervalo de 28 anos, os clubes haviam se enfrentado em 24 oportunidades, com 17 vitórias alvinegras e sete empates. O time de Ribeirão Preto, que somente se livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista na última rodada, faz boa campanha no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Após oito rodadas, está em segundo lugar com 16 pontos, três a menos que o líder Bragantino.

O Corinthians, que entrou em campo neste sábado com oito desfalques, busca em amistosos nesta parada do calendário para a disputa da Copa América a melhor forma tática para enfrentar as duas competições que tem pela frente no segundo semestre: Brasileirão e Copa Sul-Americana. No torneio nacional, voltará a jogar no dia 14 de julho, um domingo, contra o CSA, em São Paulo. No continental, o adversário será o Montevideo Wanderers, do Uruguai, no final de julho.

Até esta partida contra os alagoanos, o time comandado pelo técnico Fábio Carille fará mais dois amistosos. O primeiro será nesta quinta-feira, às 21h30, contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No domingo seguinte, às 11 horas, o adversário será o Londrina, no estádio Willie Davis, em Maringá (PR).

Com desfalques por lesão e jogadores na seleção brasileira - casos do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner -, o Corinthians sofreu em campo. No primeiro tempo, com os titulares, mostrou movimentação, mas teve poucas chances de gol. Três finalizações do meia Mateus Vital foram os lances mais perigosos do time, que chegou muito pelos lados também com Pedrinho, mas sentiu a falta de criação no setor de meio de campo.

No segundo tempo, com muitas alterações, o jogo ficou mais aberto. Aos nove minutos, o zagueiro Naylhor subiu de cabeça no meio da defesa e abriu o placar para o Botafogo-SP. O Corinthians não conseguiu pressionar, mas chegou ao empate aos 21. Gustavo acreditou no lance em saída errada do goleiro Rodrigo Viana e cruzou para Boselli desviar de cabeça na pequena área.

Quando a partida caminhava para o empate por 1 a 1, o Botafogo-SP chegou ao gol da vitória. Aos 47 minutos, Vinícius bateu falta para a área, Leonan desviou e Erick Luís tocou de calcanhar na pequena área. A bola bateu na trave e entrou.

O Corinthians foi a campo para o duelo com Walter; Bruno Mendez, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Regis; Matheus Vital, Pedrinho e Vagner Love. Para o segundo tempo entraram Caíque, Marllon, João Victor, Carlos, Gabriel, Matheus Jesus, Sornoza, Janderson, Gustavo e Boselli.