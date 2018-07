Com gol no fim, Coritiba vence o Brasiliense por 2 a 1 O Coritiba venceu o Brasiliense por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena Joinville, em Joinville, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol da vitória foi marcado por Triguinho, aos 48 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira vitória do time paranaense, que chegou aos cinco pontos. O Brasiliense fica com sete, perdendo a chance de liderar a competição.