Com gol no fim, CRB arranca empate com São Caetano

Com o resultado, o CRB chegou aos sete pontos e está na 15.ª colocação na tabela de classificação. Já o São Caetano, que não sabe o que é perder há cinco jogos, está em quinto, com 11 pontos.

O primeiro tempo foi bom, movimentado e o time paulista acabou saindo com a vantagem no placar por mero detalhe. Aos 16 minutos, o lateral-esquerdo Diego foi derrubado na área pelo lateral-esquerdo Gleidson e o árbitro apontou a penalidade. Na cobrança, Marcelo Costa bateu com categoria, no canto direito do goleiro Anderson.

A segunda etapa foi de muita emoção para os torcedores. O CRB conseguiu empatar logo aos três minutos, com Gleidson, que aproveitou o bate e rebate na área para marcar de cabeça. Aos 27, o São Caetano voltou a ficar na frente do placar com o gol de Somália, que recebeu na área e bateu na saída do goleiro do time alagoano. Mas, aos 47, o zagueiro Rodrigão recebeu o cruzamento da direita e chutou forte para empatar o jogo e dar números finais à partida.

Pela oitava rodada da Série B, o CRB encara o Criciúma, em Santa Catarina, no próximo dia 30, um sábado, a partir das 16h20. Simultaneamente, o São Caetano recebe o Paraná, na Grande São Paulo.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 2 SÃO CAETANO

CRB - Anderson; Ednei (Wanderley), Rogélio, Rodrigão e Gleidson; Roberto Lopes, Gercimar, Carlos Magno (Elsinho) e Geovani; Edson e Preto (Ricardinho). Técnico: Roberto Fonseca.

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Santos, Gabriel, Wagner e Diego; Augusto Recife, Moradei, Éder (Danielzinho) e Marcelo Costa; Geovane (Somália) e Leandrão (Marcone). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Marcelo Costa (pênalti), aos 18 minutos do primeiro tempo; Gleidson, aos 3, Somália, aos 27, e Rodrigão, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gleidson (CRB); Diego e Augusto Recife (São Caetano).

ÁRBITRO - Ítalo Medeiros de Azevedo (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).