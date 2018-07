Com gol no fim da prorrogação, México avança às semifinais da Copa Ouro Do modo mais emocionante possível, a seleção do México conseguiu neste domingo a sua classificação às semifinais da Copa Ouro. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, o equilibrado duelo contra a Costa Rica parecia que terminaria no empate sem gols, tanto no tempo normal como na prorrogação, quando, aos 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, os mexicanos conseguiram um pênalti. Dois minutos depois, Guardado mostrou uma tranquilidade incrível para converter a cobrança.