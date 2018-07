Com gol no fim, Flamengo bate reservas do Santos O time reserva do Santos, composto por vários garotos da base, merecia melhor sorte do que a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo, no Engenhão. Com brios e grande esforço para superar a falta de entrosamento e a pouca experiência de alguns jogadores, a equipe suportou o time carioca até os 42 minutos do segundo tempo, quando um pênalti duvidoso em cima do ex-santista Ibson, e convertido por Bottinelli, decretou o revés, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.