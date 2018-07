Com gol no fim, Flamengo empata com o Sport no Maracanã

Em sua segunda partida no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve mais uma fraca atuação e por pouco não saiu derrotado do Maracanã neste domingo. Com um jogador a mais no fim do jogo, o time carioca empatou com o Sport por 2 a 2, e somou seu primeiro ponto na competição. Autor do primeiro gol da equipe pernambucana, Diego Souza teve de virar goleiro, após Magrão machucar os ombros nos minutos finais.

O Flamengo não entrou em campo com uma postura agressiva, como deveria se esperar de quem joga em casa com o apoio de 34 mil torcedores. A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo não conseguiu se impor, criou poucas jogadas de ataque e viu o organizado Sport abrir placar, aos 46 minutos, em cobrança de pênalti do meia Diego Souza.

Para reagir, o time voltou do intervalo com Paulinho no lugar Almir e melhorou. O atacante passou a criar boas jogadas pelas pontas, que levaram perigo ao gol de Magrão. Postado na defesa, o Sport tentava investir nas brechas deixadas pela defesa flamenguista e, dessa forma, chegou ao segundo gol. Joelinton tabelou com Élber, que devolveu de calcanhar para o atacante colocar no ângulo direito de Paulo Victor.

Impaciente, a torcida do Flamengo começou a vaiar e "pedir raça" à equipe, que respondeu em campo. Após receber na área, Alecsandro passou para Canteros, livre, diminuir. Aos 39, Magrão se machucou e teve de ser substituído por Diego Souza, uma vez que o Sport já havia feito as alterações. A partida ficou paralisada por nove minutos para o atendimento médico. Com um a mais, o time carioca seguiu pressionando e Everton empatou, em belo chute, aos 51. Mas o tempo foi curto para virar o placar, que terminou com o empate.

Com o resultado o Flamengo continua na parte debaixo da tabela com apenas um ponto. O Sport foi a quatro e continua entre os primeiros. Na próxima rodada, no domingo, o time carioca visita o Avaí e o Sport recebe o Coritiba.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 2 SPORT

FLAMENGO - Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace, Anderson Pico; Jonas (Marcio Araújo), Canteros, Almir (Paulinho); Gabriel, Everton e Alecsandro. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier (Vitor), Matheus Ferraz, Durval, Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza, Élber; Mike (Rodrigo Mancha) e Samuel (Joelinton). Técnico - Eduardo Batista.

GOLS - Diego Souza, aos 46 minutos do primeiro tempo; Joelinton, aos 23, Canteros, aos 28, e Everton aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Jonas e Canteros (Flamengo); Matheus Ferraz e Joelinton (Sport).

PÚBLICO - 28.794 pagantes (34.459 no total).

RENDA - R$ 1.058.102,50.

LOCAL - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.