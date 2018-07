Com gol no fim, Freiburg vence e sobe para 5º no Alemão O Freiburg contou com um gol aos 42 minutos do segundo tempo para vencer o ameaçado Fortuna Dusseldorf, neste domingo, e subir na tabela do Campeonato Alemão. O zagueiro Pavel Krmas foi o autor do único gol da partida, que encerrou a 21ª rodada.