Com gol no fim, Freiburg vence e sobe para 5.º no Campeonato Alemão

SÃO PAULO - O Freiburg contou com um gol aos 42 minutos do segundo tempo para vencer o ameaçado Fortuna Dusseldorf, neste domingo, e subir na tabela do Campeonato Alemão. O zagueiro Pavel Krmas foi o autor do único gol da partida, que encerrou a 21ª rodada.

O lance decisivo nos instantes finais do jogo fez o Freiburg saltar da oitava para a quinta colocação, agora com 31 pontos. O time está a apenas uma posição de entrar na zona de classificação para a próxima Copa dos Campeões - o quarto colocado ainda disputa uma fase preliminar da competição continental.

Enquanto o Freiburg (voltou à primeira divisão em 2010) sonha com voos mais altos no futebol europeu, o Fortuna Dusseldorf se preocupa com o risco da queda. O time soma 24 pontos e ocupa a 15ª posição, na beira da zona de rebaixamento.

Em outro duelo que encerrou a rodada neste domingo, Augsburg e Mainz empataram por 1 a 1. Adam Szalai abriu o placar, aos 43 minutos de jogo, e Sascha Moelders buscou a igualdade, aos 12 da segunda etapa. Szalai chegou a marca de 12 gols e segue na briga pela artilharia da competição - Kiessling, Mandzukic e Lewandowski somam 14 cada.

Com o empate, o Mainz ocupa o sexto lugar da tabela, com 31 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. Já o Augsburg segue com apenas 15, na 17ª e penúltima colocação.