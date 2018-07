Com gol no fim, Goiás ganha do Sport em Pernambuco

Com um gol do meia Esquerdinha aos 45 minutos do segundo tempo, o Goiás derrotou o Sport por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado faz com que o time de Goiânia fique em situação mais tranquila na competição e joga os pernambucanos para a área de risco de rebaixamento à Série B de 2015.

Com 41 pontos, o Goiás sobe na tabela de classificação e agora ocupa a nona posição, em um lugar que não briga por vaga na Copa Libertadores, mas bem longe da zona de rebaixamento. No entanto, é o Sport que vê esta ameaça aumentar, já que estacionou nos 37 pontos, em 12.º lugar, com seis pontos de vantagem para o Vitória, que abre a área da degola.

Na próxima rodada, a 32.ª, marcada pelo segundo turno das eleições presidencial e de alguns governadores, o Sport entra em campo neste sábado, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Goiás jogará apenas na segunda-feira, às 20h30, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 1 GOIÁS

SPORT - Magrão; Patrick, Henrique Mattos, Durval e Renê; Ronaldo, Rodrigo Mancha, Ibson (Neto Baiano) e Diego Souza; Ananias (Danilo) e Felipe Azevedo (Érico Júnior). Técnico: Eduardo Baptista.

GOIÁS - Renan; Felipe Macedo, Jackson, Pedro Henrique e Felipe Saturnino (Lima); David, Thiago Mendes, Rodrigo (Ramon) e Esquerdinha; Erik e Samuel (Tiago Real). Técnico: Ricardo Drubscky.

GOL - Esquerdinha, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique Mattos (Sport); Esquerdinha, Felipe Macedo, Jackson e Tiago Real (Goiás).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).